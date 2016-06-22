به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران؛ سردارحسن فیروزآبادی در حاشیه مجمع معلمان قرآنی ستاد کل نیروهای مسلح که بهمناسبت میلاد «امام حسن مجتبی (ع)» برپا شده بود با محکومیت شدید اقدام آلخلیفه در سلب تابعیت روحانی مجاهد و انقلابی آیتالله «شیخ عیسی قاسم» و اشاره به سفر تحقیقی خود در سال 1360 به بحرین و دیدار با برخی مقامات این کشور به ویژه مقامات امنیتی اظهار کرد: در این سفر آنچه در بخشهای مختلف شهرهای بحرین مشاهده میشد تماماً شعارهایی بود که مردم بحرین علیه حاکمیت جور آلخلیفه روی دیوارها نوشته بودند و مأموران رژیم به نحو ناشیانهای روی آنها رنگ میپاشیدند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: یکی از مأموران بلندپایه امنیتی بحرین در ملاقات حضوری به من گفت مردم بحرین عموماً جلسات مخفیانه برگزار میکنند و در انتظار نجات وطن خود از سلطه دستنشاندگان آل سعود و وهابیت هستند.
وی بیان داشت: این مأمور امنیتی میگفت آلخلیفه دزدان دریایی بیوطنی هستند که آل سعود با کمک انگلیسیها آنها را در جزیره بحرین مسلط کردهاند و مردم طاقتشان به تنگ آمده است.
سرلشکر فیروزآبادی این ماجرا را مربوط به 34 سال پیش دانست و تصریح کرد: آنچه هماینک توسط مراجع بینالمللی بیطرف بایستی بررسی شود وضعیت اسناد تابعیت آلخلیفه در بحرین است.
وی خاطرنشان کرد: امروز حاکم غاصب بحرین یک افسر آموزش دیده دانشگاه سلطنتی انگلیس است که دوره فرماندهی و ستاد را در ایالات متحده سپری کرده است با آموختههای انگلیسی - آمریکایی و حمایتهای آنها و نیز نیروی نظامی و پلیس تدارک دیده شده توسط آل سعود، همچنان جزیره بحرین را به زندانی توأم با شکنجه مردم تبدیل کرده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با محکوم کردن جنایات رژیم سفاک آلخلیفه علیه مردم بحرین و اهانت و گستاخی سران بیخرد آن به شیخ عیسی قاسم گفت: طبیعی است که چنین رژیمی قدرت درک مقام روحانیت و رهبری شیعیان بحرین را ندارد و رفتار قانونشکنانه آنها بیحرمتی به مقام شامخ علمای اسلام است.
سرلشکر فیروزآبادی در پایان با تأکید براینکه بررسی اسناد تابعیت زندانبانان بحرین راه نجات مردم این کشور است، تصریح کرد: در عین حال رسیدگی به پرونده قتل پدر امیر خودخوانده بحرین بعد از مراجعت از سفر انگلیس و آمریکا موضوعی است که بایستی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
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