کتاب داستان «سفر دوستی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات سروش، کتاب داستان «سفر دوستی» به قلم وتصویرگری ولفگانگ اسلاوسکی به تازگی با ترجمه سعیده موسوی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

داستان این کتاب، روایتگر زندگی مردی به نام آرتور است که در یک ایستگاه قطار روی نیمکتی نشسته و هر روز رفت و آمد قطارها را تماشا می کند. او می بیند که مردم چطور به استقبال مسافرها می آیند یا آن ها را بدرقه می کنند. هرگاه قطاری وارد ایستگاه می شود، آرتور از جایش بلند می شود تا ببیند آیا کسی به ملاقات او آمده است یا نه. اما هیچ وقت کسی به دیدن او نمی آید.

آرتور روزی با خود اندیشید که نکند من در ایستگاهی اشتباهی منتظر نشسته ام. برای همین بلیطی خریده و با عجله به شهر دیگری می رود تا ببیند در آنجا چه اتفاقی خواهد افتاد. او در هر ایستگاه با افراد تنهای زیادتری آشنا می شود و آنها را با خود همراه می سازد تا اینکه کم کم افراد بیشتری با او همراه شوند. زمان زیادی نمی گذرد که تعداد مسافران به اندازه جمعیت شهری کوچک درمی آید...

در ادامه داستان آرتور متوجه می شود دیگر جا و ایستگاهی با قی نمانده که آن ها نرفته باشند ولی هنوز ملاقات کننده خود را پیدا نکرده اند. او در همین افکار بود که ناگهان فکری به ذهنش رسید...

این کتاب با ۲۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.