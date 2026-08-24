محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز چهارشنبه روند افزایش یک تا دو درجهای دما در سطح استان ادامه دارد.
وی افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز جمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و تا حدودی شمالی و شرقی استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظهای در ارتفاعات شمالی و شرقی طی امروز وجود دارد.
سبزهزاری در پایان خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته شوش با دمای 48.9 درجه و ایذه با دمای 25.5 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
نظر شما