محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه روند افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان ادامه دارد.

وی افزود: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز جمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و تا حدودی شمالی و شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات شمالی و شرقی طی امروز وجود دارد.

سبزه‌زاری در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای 48.9 درجه و ایذه با دمای 25.5 درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.