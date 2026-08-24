بودجه شهرداری گلپایگان ۴۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهراحسان مهاجری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و با حضور شهرداران گلپایگان، گوگد و گلشهر، گزارشی از مهمترین اقدامات عمرانی، خدماتی، فرهنگی و سرمایهگذاری شهرداری گلپایگان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار کرد: پیادهسازی بلوار ملت به متراژ یک هزار و ۲۰۰ متر مربع، پیادهروسازی خیابان شهید آقاشاهی به متراژ ۱۵۰ متر مربع، احداث بوستان شورا در محله جاده قدیم اصفهان به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع، آسفالت معابر خیابانهای شهید احمدی، حجتالاسلام ادیب شمالی، شهید قرنی و آیتالله محمدی از جمله مهمترین پروژههای عمرانی انجام شده است.
وی افزود: احداث تقاطع چراغدار بسیج و تقاطع چراغدار شهید فهمیده نیز با هدف کاهش بار ترافیکی و روانسازی عبور و مرور در شهر به بهرهبرداری رسید.
رفع یکی از دغدغههای شهر در حوزه پزشکی قانونی
شهردار گلپایگان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه پزشکی قانونی گفت: یکی از دغدغههای مهم شهر، نبود سالن مناسب برای تشریح و خدمات پزشکی قانونی بود که با همکاری نظام پزشکی و مجموعه شهرداری، سالنی بازسازی و در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین احداث سرویسهای بهداشتی در آرامستان و ایجاد سایبان در این مجموعه انجام شد که مجموعاً بیش از پنج میلیارد تومان برای این اقدامات هزینه شده است.
مهاجری از احداث زمین چمن مصنوعی شهدای اقتدار در مسکن مهر با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان خبر داد و افزود: رنگآمیزی جداول، خطکشی طولی معابر، زیباسازی جدارههای شهری و ساخت و نصب المانهای شهری از جمله المان بلوار امام موسی بن جعفر(ع) و المان کارگر نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفت و اجرا شد.
تحقق مطالبه ۱۵ ساله مردم در بلوار صفایی
وی با اشاره به پروژه تعریض بلوار صفایی گفت: این پروژه یکی از مطالبات بیش از ۱۵ ساله مردم از شوراها و شهرداران مختلف بود که با حمایت فرمانداری، تملک و آزادسازی مسیر انجام شد و این پروژه به مرحله اجرا رسید.
شهردار گلپایگان افزود: یکی از دغدغههای اصلی شهروندان موضوع ترافیک شهری بود که با اجرای تقاطعهای شهید فهمیده و بسیج و حذف میادین، شاهد کاهش بار ترافیکی در سطح شهر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: چهارراه نورباران یکی از مطالبات چندین ساله ساکنان منطقه اردیبهشت بود که با اجرای اصلاح هندسی این تقاطع، مشکلات ترافیکی آن برطرف شد.
مهاجری تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی و تعدد مطالبات مردمی، شورای اسلامی شهر و شهرداری پروژهها را بر اساس اولویتها و نیازهای شهروندان برنامهریزی و اجرا کردند.
شهردار گلپایگان با اشاره به سایر اقدامات انجام شده گفت: بهبود روشنایی معابر، تملک و آزادسازی معابر، احداث گلخانه شهرداری، نگهداری فضای سبز و اجرای پروژه سرمایهگذاری پیرولیز زباله از دیگر اقدامات مهم بوده است.
وی افزود: این پروژه روزانه حداقل پنج تن از ضایعات پلاستیکی و لاستیکی شهر را بازیافت میکند و از دفن این مواد مضر در طبیعت جلوگیری میشود.
مهاجری ادامه داد: بهسازی فضای سبز بلوار آیتالله محمدی، بهسازی بازار روز میوه و ترهبار، برگزاری برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و همچنین طراحی، خرید و نصب المانهای شهری از دیگر برنامههای اجرایی شهرداری بوده است.
شهردار گلپایگان با اشاره به وضعیت مالی شهرداری گفت: در سال جاری شاهد رشد ۴۵ درصدی بودجه شهرداری بودیم و برای نخستین بار در تاریخ شهرداری گلپایگان و در سطح استان اصفهان، گزارش حسابرسی شهرداری با درجه «مطلوب» ارائه شد.
مهاجری در ادامه به پروژههای سال جاری اشاره کرد و گفت: فاز دوم بهسازی کوچه مسجد حاجی اجرا شد که نقش مهمی در رفع یکی از گلوگاههای ترافیکی شهر و اتصال خیابان آیتالله گلپایگانی ایفا کرده است.
وی همچنین از روکش آسفالت جاده رکابدار خبر داد و افزود: با پیگیریهای انجام شده و همکاری فرمانداری و اداره راه، عملیات آزادسازی و روکش آسفالت این مسیر انجام شد.
شهردار گلپایگان ضمن قدردانی از کشاورزان منطقه اظهار کرد: برخی از مالکان بدون دریافت هیچگونه وجهی در آزادسازی مسیر همکاری کردند تا این منطقه گردشگری بیش از گذشته در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی گفت: روکش آسفالت بلوار آیتالله محمدی، خیابان شهید آقاشاهی، سیدجمال، ارم و اردیبهشت انجام شده و همچنین عملیات لکهگیری معابر شهری نیز از دو ماه گذشته آغاز شده است. اجرای روکش آسفالت سایر معابر شهر نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.
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