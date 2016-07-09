هرجای عالم به کسی زور گفته شود سربازان خمینی به کمکش می روند

خبرگزاری مهر- گروه سیاست، جواد بخشی الموتی: امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به مسئله فلسطین و حمایت از مظلومین این سرزمین داشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار یک نظام الهی در ایران این مسئله استمرار پیدا کرد و در اولین مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران امام (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را بعنوان «روز قدس» یعنی روز حمایت مردم جهان از مردم مظلوم فلسطین، نامگذاری کرد. هر چند عده ای در ابتدا گمان می کردند این نامگذاری به مرور زمان از بین خواهد رفت و به فراموشی سپرده می شود اما با گذشت بیش از ۳۰ سال از این نامگذاری، روز قدس و مسئله فلسطین همچنان ادامه دارد.

در ادامه پرونده «قبله اول، مسئله اول» به مناسبت یوم الله قدس، در خصوص ابعاد مختلف اهمیت این روز بزرگ که به ابتکار و دعوت امام راحل (ره) همه ساله در ایران و دیگر کشورهای دنیا با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود، با سردار خسرو عروج از فرماندهان قدیمی جبهه و جنگ و مشاور عالی فرمانده کل سپاه به گفتگو نشستیم.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

از ابتدای انقلاب اسلامی شاهد حمایت های مختلف رهبران و مردم ایران نسبت به مسئله فلسطین بوده ایم، که برجسته ترین آن نامگذاری روز قدس است. این قبیل اقدامات چه تأثیری در جلب توجه افکار عمومی جهان به اشغال فلسطین و مردم مظلوم این سرزمین داشته است؟

حضرت امام (ره) بحث‌هایی بنیادی را نسبت به جهان هستی ارائه داده است و وقتی بررسی می‌شود، می‌بینیم که همه آنها ریشه‌ الهی دارد. نگاه حضرت امام (ره) نسبت به مسائل جهان، نگاه انقلابی و میدانی است، نه نگاه نظری که تنها از یک فرمول علمی برخوردار و غیرقابل اجرا باشد. تمام مباحثی که امام (ره) عرضه می‌کنند، هم ماهیت دارد، هم اصالت دارد و هم می‌تواند بشریت را به سعادت و نیکبختی برساند.

یکی از مباحث ایشان نامگذاری روز قدس است؛ آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کرده‌اند که ۱.۵ میلیارد مسلمان از ۷.۵ میلیارد انسان در کره زمین نسبت به این مسئله حساسیت مذهبی دارند. همه مسلمان‌ها در سراسر عالم و حتی مذاهب دیگر با یک نگاه قدسی و الهی با راهپیمایی در روز قدس به ارکان استکباری دنیا طعنه می‌زنند.

برخی از این دریچه به موضوع نگاه نمی‌کنند که مستضعفینی که به آنها ظلم شده است، برای مبارزه با مستکبرین در هر لحظه می‌توانند مبارزه کنند که در این مسیر خیر دنیا و آخرت وجود دارد. حضرت امام (ره) با نامگذاری روز قدس، هزاران هدف را نشانه رفتند.

نقشه‌های جدیدی که هم‌اکنون در دنیا در حال اجراست و عمق این نقشه‌ها یک به یک از زبان مستکبرین در حال گفته شدن است، دارای مدت‌های زمانی متفاوتی هستند. نقشه‌های مستکبران که بعضی از آنها پنج ساله، ده ساله و یا ۲۵ ساله است، برای شرق دنیا که بیشتر مسلمانان دنیا در آن قرار دارند، طراحی شده است.

هر طرحی که برای شرق عالم کشیده می‌شود برای جماعتی است که دارای روز قدس، رمضان، شعبان، رجب، بعثت، غدیر و مهدویت هستند. تمام نقشه‌های اجرایی مستکبران که بعضا با جنگ به جلو می‌رود، به ویژه در منطقه شامات و خاورمیانه به دلیل این جمله امام (ره) است که می‌گویند «راه قدس از کربلا می‌گذرد»؛ این یک تفکر میدانی است زیرا شروع اسرائیل، یک تفکر میدانی بود و می‌خواستند جهان اسلام را هر زمانی که اراده کردند، کنترل کنند تا این تفکر اسلامی که حالت میدانی و عملیاتی پیدا کرده، جلوتر نرود و متوقف شود.

تمام اقدامات حضرت امام (ره) حتی انقلاب اسلامی ایران برای تمام بشریت بود و تنها برای ایران نیست. مسئولیت امام (ره) به لحاظ ذاتی متعلق به تمام بشریت است. شما می‌بینید امروز در هر کجای دنیا که مستکبرین عالم صحبت می‌کنند، قسمتی از بحث‌های امام (ره) را دخالت می‌دهند.

وقتی وارد بحثی که امروز تحت عنوان جنگ شامات و جنگ خاورمیانه در دنیا در حال پیگیری در دنیاست، می‌شوید از خود می پرسید چرا اینطور است؟ آنها در کنار هم زندگی می‌کرده‌اند و مشکلی نداشتند. این کشورها تحت تأثیر ابرقدرت‌های انگلیس، شوروی، آمریکا و فرانسه بوده‌اند.

اسرائیل برای این تأسیس شده است تا همیشه در پشت جهان اسلام یک خنجر وجود داشته باشد؛ به همین دلیل امام (ره) از روزهای نخست نسبت به این موضوع حساس بودند. اسرائیل خنجری در ستون فقرات جهان اسلام است. مستکبران، اسرائیل را در حساس‌ترین نقشه جغرافیایی دنیا تأسیس کردند. امام (ره) نقشه‌های بنیادی و دارای عمقی نسبت به جهان اسلام داشتند. در ابتدای انقلاب بچه‌های ما در سپاه به لبنان و سوریه رفتند و امام (ره) فرمودند «برگردید چون راه قدس از کربلا می‌گذرد». تمام کسانی که می‌خواهند با اسرائیل مبارزه کنند دارای نشانه‌ای به نام «روز قدس» هستند.

حضرت امام (ره) با نگاهی جهان‌شمول فرمودند که «این انقلاب خودش صادر خواهد شد»، «این انقلاب پیروزی خون بر شمشیر است» و یعنی اینکه یک نفر می‌تواند به تنهایی مانند یک لشگر عمل کند. امام (ره) حتی یکبار از جماران خارج نشد، اما قدرت تأثیرگذاری او، جهانی است.

با توجه به طرح‌هایی که مستکبران برای جهان و بویژه منطقه ما دارند، چه اقداماتی برای مقابله با آن باید انجام داد و مسئله فلسطین در این شرایط چه اهمیتی خواهد داشت؟

مستکبران برای جهان و تک‌تک مناطق آن برنامه و نقشه دارند. عمر مبارزات با مستکبران ۴۰ و یا ۵۰ ساله است اما به مرور زمان تنزل پیدا کرده است ولی تفکر امام (ره) همانند همان روز اول ذلال، روشن و شفاف است. یاسر عرفات زمانی که به تهران آمد گفت حدوداً ۴۰ سال است که ما مبارزه می‌کنیم اما چیزی دست ما نیست. وی که رهبر اسطوره ای مبارزه بود، در آخر عمر خود به این نتیجه رسید که ما نمی‌توانیم زیرا نگاهش در این مبارزه به کمیت بود. امام (ره) با دست خالی و تنها به مبارزه برخاست و این شیوه مبارزه، دنیا را آزار می‌دهد.

قسمتی از جنگ شامات، نوع بدلی تفکر امام (ره) در راستای جنگیدن به همراه دین است. امام (ره) با اسلحه دین به میدان آمد و دشمن می‌خواهد بدلی این موضوع را به عالم معرفی کند. الان تقریباً شناخته شده‌ترین گروه مبارز فلسطینی، حماس است که در ترکیه به مذاکره با اسرائیل نشسته و می‌خواهد با آن پیمان‌های متعدد ببندد اما مبارزه امام (ره) به مبارزان میدانی این تفکر این مسئله را دیکته نمی‌کند و می‌گوید کسی حق ندارد با ظالم سر یک سفره بنشیند.

موضوع روز قدس وقتی وضعیتی جهانی پیدا کرد، دنیا را به لرزه درآورد. آنها می گویند چطور می شود یک فرمانده ۱۰ سال در یک جا بنشیند و بیرون هم نیاید اما بیشترین تاثیر را داشته باشد رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه پیش در یکی از مساجد آمریکا به حاضران گفت بزرگترین همپیمانان ما به لحاظ استراتژیک در دنیا مسلمانان هستند. حرف او درست است و امام (ره) آن جمله را برای این مسلمانانی که همپیمانان استراتژیک آمریکایی‌ها در دنیا هستند، گفتند. اسرائیل فرزند نامشروع استکبار است. شما امروز می‌بینید گروه مبارزی مثل حماس و فتح در جلساتی می‌نشینند و با آنهایی که ارتش‌های اسلامی بدلی را پشتیبانی کرده، مثل ترکیه و عربستان مذاکره می‌کنند. این کشورها در تمام سطوح با اسرائیل همکاری می‌کنند.

حدود یک ماه پیش جلسه‌ای بین اسرائیل و روسیه، در روسیه بود، مسئولین اصلی اسرائیل به همراه نخست‌وزیر این کشور با پوتین جلسه گذاشتند و مظهر مذهب در یهود که یک شمعدانی است را پوتین روشن کرد. نخست‌وزیر اسرائیل در آن جلسه گفت مهمترین همپیمان ما از لحاظ امنیتی و اقتصادی، روسیه است و به منطقه ما آمده تا از ما محافظت کند. آمریکایی‌ها به روس ها گفتند که ما تقریباً بالای ۹۰ درصد در دنیا اشتراکات داریم و قسمتی از آن در منطقه خاورمیانه است.

امام (ره) یک تفکر میدانی را به صحنه آورد. امام (ره)می فرمایند شما تا اندازه ای خود را آماده کنید و بقیه راه با خداست. بیشترین انقلابات در ۵۰ سال اخیر در منطقه ما رخ داده است. کدام یک از این انقلابات روی مبانی خود ایستاده است؟ تنها انقلاب اسلامی است که بر مبنای خود استوار است.

موضوع روز قدس وقتی وضعیتی جهانی پیدا کرد، دنیا را به لرزه درآورد. آنها می گویند چطور می شود یک فرمانده ۱۰ سال در یک جا بنشیند و بیرون هم نیاید اما بیشترین تاثیر را داشته باشد. در زمان جنگ برای امام پناهگاه ساختند تا زمان بمباران به داخل پناهگاه بروند اما نمی روند و سوال می کنند مملکت ما ۳۶ میلیون جمعیت دارد اگر ۳۶ میلیون پناهگاه ساختید بعد من به این پناهگاه خواهم رفت، وگرنه من از مشروعیت خواهم افتاد.

در بحث انقلابی گری یک نفر نمره اش ممکن است در دنیا یک باشد و یک نفر صد. تقوای انقلابی در کنار تفکر سیاسی امام (ره) می تواند تاثیرگذار باشد. امام (ره) با روز قدس و انقلاب اسلامی نشان داد تنها اما مقتدر، خون بر شمشیر پیروز خواهد شد. حالا هر کدام از این سران سیاسی نهضت ها که به سرعت لابی می کنند باید بدانند که کار در ملکوت رقم می خورد.

رهبر انقلاب سال گذشته فرمودند که اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، چه اقداماتی برای این مهم صورت گرفته و آیا این اقدامات در تحقق فرمایشات حضرت آقا تاثیرگذار بوده است یا خیر؟

این حرکت جوهری که در عالم باید صورت بگیرد و مبارزین باید عهده دار آن باشند، به مشخصات این مبارزه بستگی دارد. امام (ره) مشخصات این مبارزین را تبیین کرده اند. حضرت آقا وقتی می فرمایند اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، به این دلیل است که از این نگاه آگاهی دارند. هر کسی وارد این میدان شد باید با مشخصات بجنگد و مشخصات را امام (ره) معلوم کرده است.

حضرت آقا از میدان مبارزه اطلاعات دارند و برای همین می فرمایند اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید. امام (ره) می فرمایند سربازان این میدان دارای مشخصاتی هستند که عبارتند از اینکه شما وقتی آنها را در این دنیا می بینید، می گویید اهل بهشت است؛ امام (ره) می فرمایند این سربازان اهل صمیمیت، صفا و وفای به عهد هستند. اینها امروز رزمنده هستند.

صادرشدن انقلاب به خاطر روحیه امام (ره) است. امام (ره) یکی دیگر از ویژگی های سربازان عرصه نبرد را ساده زیستی می دانند و می گویند اگر این مسئله از بین ما برود، مرگ ارزشهاست. این از کلام های فاخر و طلایی است.

امام (ره) می فرمایند این سربازان بی ادعا و خاموش هستند و به وظایف خود عمل می کنند. حضرت آقا با اطلاع از این موضوع می فرمایند که اسرائیل تا ۲۵ سال آینده نخواهد بود.

حضور ما در سوریه و عراق در راستای حمایت از مظلومین یا مستضعفین چه اهمیتی دارد؟

نقشه مستکبران تنها برای خاورمیانه نیست و برای تمام دنیاست و مرحله به مرحله باید انجام شود. اتفاقی که هم اکنون در شامات افتاده، هر مبارزی می خواهد آماده شده و به این قائله کمک کند.

اروپائی ها می گویند از هر یک میلیون نفر در اروپا، ۴۰ تا ۵۰ نفرشان به گروه های تکفیری پیوسته اند. آنها مصاحبه می کنند و حرف های مختلفی می زنند. اینها مبارزان بدلی دین خدا هستند که می خواهند از ناموس خدا در عالم دفاع کنند؛ ناموس خدا همین مردم بی‌گناهی هستند که کشته می شوند. این چه نوع مبارزه ای است که با شدیدترین شکل عائله خداوند را می کشند و فیلم آن را پخش می کنند؟

تکفیری ها شدیدترین شکنجه ها مثل سربریدن، گردن زدن و آتش زدن را نشان می دهند و انگار وجدان بشر خوابیده و مرده است. امام (ره) وجدان بشر را زنده کرد. مبارزین در کشورهایی دیگر اعم از مسلمان و غیر مسلمان آماده می شوند و به این منطقه می آیند. اگر این مخصوص کشورهای اسلامی بود، نباید از جاهای دیگر مبارز می آمد. آنها ثبت‌نام می کنند و برای مبارزه می آیند. همه آنها به هم متصل هستند. تمام این افراد تحت نظر سازمان های اطلاعاتی دنیا و سرویس های امنیتی آنها هستند. برای این مبارزان پاسپورت دولتی می گیرند و پوشش ایجاد می کنند.

در بروکسل فردی که برای عملیات می رود، ۱۰ دقیقه خطبه می خواند و آنها پخش می کنند. چه کسی در دنیا می خواهد چهره و تاکتیک مبارزه خود را اعلام کند؟

در جامعه جهانی یکجا وجود دارد که وصله ناچسب است و آن ایران و تفکرات قدسی امام (ره) است و ایشان می فرمایند نابودی اسراییل را در دستور کار داشته باشید و این غده سرطانی باید از بین برود. اسرائیل، عربستان، ترکیه، قطر، اردن و سردمداران یمن و مصر، اولاد نامشروع جامعه جهانی هستند.

رهبر انقلاب به تازگی در دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند که داعش را که برای نابودی ما آماده بودند در سوریه زمینگیر کردیم. به نظر شما ریشه این تحلیل و بیان ایشان چیست؟

تکفیری ها مدعی هستند که حکم شرعی دارند و به کتاب خدا عمل می کنند. آقا در این موضوع به ریشه اشاره کردند. ایشان چند سال پیش فرمودند در چند سال اخیر یک گلوله به سمت اسرائیل نرفته و آمریکا و اسرائیل از تاسیس این گروه ها خوشحال هستند. مستکبران تفکر امام (ره) را جنگ با خودشان تا ابد می دانند. هر کسی را برای مبارزه با این تفکر وارد میدان می کنند اما هر کس که علیه تفکر قدسی امام (ره) مبارزه می کند، دارای یک فکر با تاکتیک های متفاوت است. ببینید در مصر دو رئیس جمهور قبلی در زندانند و رئیس جمهور جدید السیسی را از جد پیغمبر می دانند.

تفکر امام (ره) نیرو دارد و رزمنده پیدا کرده است. در جنگ عراق و ایران، دنیا با تمام قوا به میدان آمد اما پیروز نشد. تفکر امام (ره) دارای سرعت نور بود و به تمام عالم رسید.

مستکبران می‌خواهند با جنگ تحمیلی جلوی اشاعه تفکر امام (ره) را بگیرند، جنگ شامات به ما تحمیل شده است، تکفیری‌ها را آورده اند و با ما رودررو کرده‌اند؛ چه کسی باید با آنها می‌جنگید؟ آنها همه یکی هستند و عقبه آنها به ترکیه، آمریکا و عربستان متصل است حزب بعث، حزب صهیونیسم، حزب میشل افلق، حزب سید قطب و حزب ابن‌تیمیه، همه یکی هستند. ما به کمک کسانی رفتیم که هم خودشان توی سر خودشان می‌زدند، هم دولتشان و هم دنیا. دنیا می‌دانست اگر این اتفاق در جایی بیفتد تنها ایران است که قد علم می‌کند. ما جنگ‌طلب نیستیم و نمی‌خواهیم خون از دماغ کسی بیاید. دشمن می‌خواهد ما را جنگ‌طلب معرفی کند. برخی از این تکفیری‌ها در مصاحبه‌هایشان خطاب به ما می‌گویند شما در این مناطق چه می‌خواهید؟ چطور ما به بوسنی، آذربایجان و آفریقا برای کمک رفتیم زیرا می‌دانند اتفاقات این‌چنینی در عالم یک منجی دارد.

در همه جای عالم اگر به کسی زور گفته شود، سربازی که امام (ره) مشخصات آن را مشخص کرده است، به کمک او خواهد رفت. ما فکر می‌کردیم که حماس پرچم مبارزه را بلند کرده تا اسرائیل را از بین ببرد اما حالا می‌بینیم حرف‌های دیگری می‌زنند.

حضرت آقا با قطعیت می‌گوید که ارتباط با آمریکا ممنوع است زیرا ایشان انقلابی است و دیپلمات نیست. جنگ شامات بر عالم تحمیل شد و همه می‌دانند که تنها یک تفکر مقابل آن می ایستد و آن ایران اسلامی است که باید با این چارچوب و چارت تشکیلاتی و سازمانی که نهاد انقلاب اسلامی است، در دنیا جنگید.

وقتی جنگ به بوسنی و هرزگوین، آذربایجان و آفریقا تحمیل می‌شود برای کمک می‌رویم. همچنین در عراق نیز برای کمک رفتیم و من فرد دیگری را ندیدم که کمک کند و اگر سیستم مطلقه ولایت‌فقیه در کشور ما نبود، ما هم وا می‌دادیم. کلام حضرت آقا این بود که ما می‌رویم و سینه سپر می‌کنیم تا جلوی این جنگ تحمیلی در عالم که انحرافی نیز است را بگیریم.

وقتی جنگ تحمیلی را در ابتدای انقلاب به ما تحمیل کردند، می‌گفتند ما سه روزه خرمشهر را می‌گیریم و به تهران می‌رسیم و هم‌اکنون تجربه این مسیر در اختیار ماست. اگر ما به خودسازی بپردازیم، تنها نیستیم.

برخی به دنبال تشکیک در حضور ایران در سوریه هستند. به نظر شما حضور ما در شامات و مبارزه با گروه‌های معارض چه دستاوردی برای کشورمان داشته است؟

تمام مبارزان از یکجایی دستور می‌گیرند و تمام آنهایی که در شامات هستند، یا از سرفرماندهی خود در آمریکا دستور می‌گیرند و یا از جاهای دیگر اما ما خیر. ما به لحاظ مکتبی از فرمانده خود یعنی ولایت مطلقه فقیه که برای نجات بشریت آماده است، دستور می‌گیریم. این قاعده را باید با این چارچوب به دنیا معرفی کرد. زمانی شما در سنگری می‌جنگید که صد متر با آن فاصله دارید اما ممکن است زمانی در سنگری بجنگید که دو هزار کیلومتر فاصله داشته باشید. کدام یک از این سنگرها امنیت شما را بهتر تأمین می‌کند؟

تمام دنیا در شامات می‌جنگند. تمام انسان‌ها با ادیان و نژادهای مختلف در این جنگ حضور دارند. اینکه گفته شود ما با یک گروه در حال جنگ هستیم، انحراف است و ما با تمام دنیا در حال جنگیدن هستیم. چطور الان وقتی اسم مسلمان می‌آید، همه می‌لرزند؟ آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و روس‌ها از این مسئله استفاده می‌کنند. دشمن می‌خواهد اسرائیل به ظاهر اسلامی برای مقابله درست کند.

چرا برخی در داخل می‌خواهند حضور مستشاری ایران در سوریه را زیر سؤال ببرند؟

برای این است که روی آنتن باشند! جز این چیز دیگری نیست. آنها می‌خواهند که حرفی متفاوت زده باشند چون وقتی یک حرف ناهمصدایی برمی‌خیزد، همه می‌خواهند ببینند چه چیزی می‌گوید.

آینده تحولات سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سوریه چون با تمام عالم گره خورده است، ادامه دارد. نقشه دشمنان برای بحران سوریه ابدی است. برای همین است که هم‌اکنون شکل رزمنده‌های اسرائیلی و مسیحی، عقیدتی شده است.

در پنج سال گذشته چه کسی بیشترین بهره را از وجود آشوب در منطقه برده است؟

بیشترین بهره را ابرقدرت‌ها برده‌اند و هر هدفی را که می‌خواسته‌اند با چماق تروریسم مورد هدف قرار می‌دادند. آنها تمام مبارزان دنیا را زیر نظر دارند. تمام مبارزان در شامات با هم هستند و هیچ کدام از اینها طبق اسنادی که ما داریم، با هم بد نیستند.

سامانه‌های ضد هوایی که روسیه به سوریه آورده است نباید اجازه پریدن حتی یک پرنده را در این کشور بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد و این نشان می‌دهد که آمریکا و روسیه با هم بد نیستند.

ما در شامات با دنیا می‌جنگیم. ما نباید از شکل جهانی خود خارج شویم در این صورت حالت انقلابی خود را از دست خواهیم داد. این انقلاب، انقلابی جهانی است و تمام کسانی که زیر این پرچم هستند برای نجات بشریت می‌جنگند.

سردار اشاره کردید که جنگ سوریه ابدی است. به نظر شما تحولات عراق و ناامنی‌ها در این کشور نیز به همین شکل است؟

عراق تفاوتی با شامات ندارد. ما تا پشت فلوجه رفتیم اما گفتند شیعیان و حشدالشعبی نباید به داخل فلوجه بیایند؟ شما آیا یک کشته از داعشی‌ها پیدا کردید؟ چطور سلفی‌ها در شامات به روی سر شهدای ما می‌روند و کارت‌های آنها را درمی‌آورند. ما هم باید آنها را به دنیا معرفی کنیم؛ اگر شیعیانی که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارند داخل فلوجه می‌شدند، این اتفاق می‌افتاد. شیعه داریم اما شیعه‌ای که این تفکر ارزشی و انقلابی را داشته باشد، نداریم.

الان چقدر کانال‌های شیعه در دنیا داریم؟ آیا اینها با ما همنوا هستند؟ اصلاً آنها سبک مبارزه ما را قبول ندارند. عراق جزئی از نقشه جهانی است؛ عین افغانستان، لیبی، یمن، تونس و کشورهای دیگر. دشمن می‌خواهد این نقشه را گسترش دهد تا چهره نورانی نظامی که سربازانش برای نجات بشریت آمده‌اند، مخفی بماند.

رزمنده ما جغرافیایی فکر نمی‌کند و مرز آن، مرز جغرافیایی نیست. مرز رزمنده ما، مرز استضعاف‌گراست. امام (ره) و حضرت آقا فهمیدند در دنیا چه خبر است.

پس از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم توسط رژیم آل‌خلیفه، شاهد بیانیه قاطع فرمانده نیروی قدس سپاه بودیم. دلیل اقدامات رژیم آل‌خلیفه را در چه می‌دانید و ابعاد تأثیرگذاری این بیانیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیاستمداران دنیا کار خود را انجام می‌دهند. حضرت آقا در خصوص شیخ عیسی قاسم می فرمایند او روحانی بود که زندگی خودش را می‌کرد و مانع آن‌چنانی نبود و مبارزه‌اش مسلحانه نبود. آنها تنها می‌خواستند قدرت رأی مساوی در بحرین داشته باشند. چرا کاری می‌کنند که این احساسات تبدیل به جریان دیگری شود؟

چهره سرلشگر سلیمانی یک چهره شناخته شده است و بر اساس یک مبنایی صحبت می‌کند و قطعاً حرف‌های ایشان بی‌تاثیر نیست، اما جامعه جهانی راه خود را می‌رود. در جلسه‌ای که اسرائیلی‌ها با روس ها داشتند؛ بزرگترین همپیمانان خود را به لحاظ امنیت اسرائیل، روس ها می‌دانند.

جامعه جهانی کار خود را به پیش می‌برد و ما باید در اردوگاه خود امثال کلام سردار سلیمانی را به میدان آورده و عملیاتی کنیم. این به این معنی نیست که در یک کشور شورش به پا کنیم زیرا ما جنگ‌طلب نیستیم اما وقتی که یک روحانی مظلوم گرفتار شده، ما باید به کمک او برویم. حضرت آقا با بیاناتشان به کمک وی رفتند. برای جامعه جهانی اگر بحرین به آتش کشیده شود، اهمیتی ندارد. آنها کار خود را انجام می‌دهند.

اقدامات و جنایات رژیم آل‌سعود در منطقه اخیرا رو به افزایش نهاده است، به نظر شما چرا این رژیم تا این حد افسارگسیخته عمل می‌کند؟

آمریکایی‌ها، عربستان را همپیمان درجه یک خود می‌دانند و حتی روسیه پیمان نظامی با این کشور می‌بندد. اما این کشورها و حتی ترکیه، رژیم آل‌سعود را تا یک جایی در منطقه قبول دارند. عربستان و مصر امپراتوری جهان اسلام را می‌خواهند؛ ترکیه هم می‌خواهد. یک نفر باید این سه یعنی عربستان، ترکیه و مصر را به هم متصل کند و آن شیطان بزرگ آمریکاست.

آمریکا تقسیم کار کرده است. آمریکایی‌ها مدعی‌اند در جاهایی کریدورهایی قرار دادند و حتی روسیه در این کریدورها زیر نظر آنها حرکت می‌کند. عربستان می‌خواهد دست و پا زده و خود را از این محوطه خارج کند، اما آنها نمی‌گذارند.

آل‌سعود مستعمره فکری، اقتصادی، جهانی، علمی و فرهنگی است. عربستان می‌خواهد خارج از جدولی که برای آن تعیین شده، برخی از اقدامات را انجام دهد، اما آمریکا نمی‌گذارد. آمریکا در نقشه دهکده جهانی خود هر کدام از این کشورها را یک دِه می‌داند. ما اگر فکر کنیم که عربستان تافته جدا بافته از بقیه کشورهاست، اشتباه کرده‌ایم.