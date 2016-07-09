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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۹:۵۹

کیومرث پوراحمد و قائم مقامی یک پرونده جنایی را باز می‌کنند

کیومرث پوراحمد و قائم مقامی یک پرونده جنایی را باز می‌کنند

پروانه ساخت فیلم سینمایی «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه کنندگی علی قائم مقامی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین فیلم کیومرث پوراحمد با نام «پرونده باز است» پروانه ساخت گرفت. نویسندگی فیلمنامه این فیلم توسط کیومرث پوراحمد و فرید مصطفوی انجام شده است و تهیه کنندگی آن را علی قائم مقامی برعهده دارد.

«پرونده باز است» داستانی جنایی دارد و سومین همکاری کیومرث پوراحمد و علی قائم مقامی است.

پوراحمد پیش از این با قائم مقامی در فیلم های «شب یلدا» و «کفش هایم کو؟» همکاری داشته است.

فیلم سینمایی «کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومرث پوراحمد نوروز ۹۵ روی پرده سینماهای کشور رفت که تهیه‌کننده آن علی قائم مقامی بود.

کد مطلب 3708029

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