به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین فیلم کیومرث پوراحمد با نام «پرونده باز است» پروانه ساخت گرفت. نویسندگی فیلمنامه این فیلم توسط کیومرث پوراحمد و فرید مصطفوی انجام شده است و تهیه کنندگی آن را علی قائم مقامی برعهده دارد.
«پرونده باز است» داستانی جنایی دارد و سومین همکاری کیومرث پوراحمد و علی قائم مقامی است.
پوراحمد پیش از این با قائم مقامی در فیلم های «شب یلدا» و «کفش هایم کو؟» همکاری داشته است.
فیلم سینمایی «کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومرث پوراحمد نوروز ۹۵ روی پرده سینماهای کشور رفت که تهیهکننده آن علی قائم مقامی بود.
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