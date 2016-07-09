به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین فیلم کیومرث پوراحمد با نام «پرونده باز است» پروانه ساخت گرفت. نویسندگی فیلمنامه این فیلم توسط کیومرث پوراحمد و فرید مصطفوی انجام شده است و تهیه کنندگی آن را علی قائم مقامی برعهده دارد.

«پرونده باز است» داستانی جنایی دارد و سومین همکاری کیومرث پوراحمد و علی قائم مقامی است.

پوراحمد پیش از این با قائم مقامی در فیلم های «شب یلدا» و «کفش هایم کو؟» همکاری داشته است.

فیلم سینمایی «کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومرث پوراحمد نوروز ۹۵ روی پرده سینماهای کشور رفت که تهیه‌کننده آن علی قائم مقامی بود.