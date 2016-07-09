به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دایمی فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» در آستانه برگزاری سومین دوره این رویداد با صدور بیانیه ای با عنوان «بدون حضور کیارستمی بر فراز هنرِ زیستن» ضمن ابراز همدردی و تاسف به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی کارگردان فقید سینمای ایران، برنامه ها و جزییات این دوره را معرفی کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

« بدون حضور کیارستمی بر فراز هنرِ زیستن/ موسیقیدانان اقوام ایرانی با سینه‌ای پرسوز در سومین فستیوال ««آینه‌دار»» می‌نوازند

طی چند روز گذشته اندوه و دردی بر جامعه‌ فرهنگی و هنری ایران چیره شده است که شاید بتوان گفت مانند آن در هیچ دوره‌ای تجربه نشده است.

فستیوال «آینه‌دار» که با هدف توجه به ریشه‌های موسیقی طراحی و فعالیت دارد، چند روز مانده به آغاز سومین دوره‌ خود، در فقدان بزرگ سینماگرِ تاریخ سینمای جهان، امروز همراه و هم نوا با ملت ایران، داغدار از دست رفتنِ آینه‌دار بزرگِ سینمای جهان است. کسی که بزرگترین افتخار فرهنگی هنری دنیای معاصر را برای کشور و مردم سرزمین مادری خود هدیه کرد.

تردید نیست از دست رفتن عباس کیارستمی برای اکثریت مردم ایران و شاید بسیاری از مردمان جهان دریغ و حیرتی در پی داشته است که گاه تاب انجام و ادامه برنامه‌های از پیش طراحی شده را نیز از آنان باز می‌ستاند.

دبیرخانه‌ دایمی فستوال «آینه‌دار» با وجود ماه‌ها برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اجرای شایسته‌ سومین دور فستیوال و برخلاف هماهنگی‌های قبلی در جهت برگزاری نشست رسانه‌ای، ضمن احترام و همدردی با سینمای ایران و جهان در فراقِ خالق اندیشه و سینمای «زندگی و دیگر هیچ» و با پوزش از اصحاب رسانه و علاقه‌مندان موسیقی اقوام ایران به‌خصوص موسیقیِ ایلات و عشایر مناطق زاگرس میانی، نشست خبری از پیش اعلام شده‌ این دوره را برگزار نمی‌کند.

از همین رو جدول زمان‌بندی برنامه‌های سومین فستیوال «آینه‌دار» را به اطلاع جامعه‌ موسیقی و دانشگاهی و شیفته‌گان موسیقی‌های قومی ایرانی می‌رساند و امیدوار است در آینده و پس از برگزاری فستیوال که از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ تیر ماه در تالار رودکی و وحدت به اجرا در خواهد آمد طی نشست خبری متفاوتی به تشریح چند و چون برنامه‌های گذشته و آتی خود بپردازد.»

برنامه زمان‌بندی اجرا ها و نشست‌های تخصصی سومین فستیوال «آینه‌دار» که در تالار رودکی تهران برگزار می شود ، به این شرح است:

پنجشنبه ۲۴ تیر

ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ : مراسم افتتاحیه و رونمایی از کتاب سال «آینه‌دار»

ساعت ۲۱ تا ۲۳ : اجرای موسیقی کهگیلویه و بویر احمد

جمعه ۲۵ تیر

ساعت ۱۳ تا ۱۵: نشست تخصصی «بررسی کارگان های موسیقی قشقایی» با حضور دامون شش بلوکی

نشست تخصصی « بررسی ساز و سورنای (سرنا) و خاستگاه آن» با حضور صادق چراغی

ساعت ۱۵ تا ۱۷ : نشست تخصصی «بررسی مکتب های کمانچه نوازی لرستان» با حضور علی اکبر شکارچی

ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ : اجرای موسیقی چهار محال و بختیاری

ساعت ۲۱ تا ۲۳: اجرای موسیقی قشقایی

شنبه ۲۶ تیر

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ : نشست تخصصی «آوا ها و نغمه های گمشده در دامنه های زاگرس» با حضور استاد ایرج رحمانپور

ساعت ۱۳ تا ۱۵ : نشست تخصصی «موسیقی در فرهنگ شفاهی اقوام لُر و لک» با حضور علیمردان خان عسکری عالم.

ساعت ۱۵ تا ۱۷: نشست تخصصی «موسیقی ایرانی» با سخنرانی حسین علیزاده

ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ : اجرای موسیقی لرستان

ساعت ۲۱ تا ۲۳ : اجرای موسیقی ایلام

یکشنبه ۲۷ تیر

ساعت ۲۱ تا ۲۳ : مراسم اختتامیه سومین فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار»، تالار وحدت