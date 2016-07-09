حسن حسندوست تدوینگر سریال «نفس» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین سریال «نفس» به تهیه کنندگی سیداحمد کاشانچی و محمود رضایی که از دوشنبه ۱۰ خرداد در تهران مقابل دوربین رفته است با پیوستن حسن حسندوست به پروژه آغاز می شود.

سومین سریال از سه گانه جلیل سامان یک درام روانشناسانه در ۲۷ قسمت است که در بستر وقایع سیاسی قبل و بعد از انقلاب روی می دهد.

داستان سریال «نفس» در مورد جوانی پر شر و شور است که در بحبوحه وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می شود... او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سر می‌گذارد.

بازیگران این سریال عبارتند از مسعود رایگان، ژاله صامتی، علیرضا کمالی، بهناز جعفری، قربان نجفی، هادی عامل هاشمی، شهاب شادابی، احسان امانی، آتوسا راستی، با معرفی ساناز سعیدی و با حضور هدایت هاشمی، خسرو شهناز و رامین راستاد.

فهرست کامل عوامل «نفس» عبارتند از مدیر تولید: رضا نصیری نیا، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علیرضا صالحی، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، طراح صحنه و لباس بابک کریمی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر صدابرداری:جواد مقدس، مسئول جلوه های ویژه رایانه ای: هادی اسلامی، برنامه ریز: اشکان سپهر، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، مدیر تدارکات: حمید پرهیز، عکاس: حسن شجاعی، مدیر روابط عمومی: مریم عرفانیان.

مجری طرح این سریال موسسه فرهنگی هنری تندیس فیلم ملک است و در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما تهیه می‌شود.