جزئیات جدید حوادث جنگل ابر/وقوع۵۶ عملیات نجات در استان سمنان

محمدهادی پهلوانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات جدید حوادث جنگل ابر، ابراز داشت: در این جنگل دو سانحه رخ داد که یکی برخورد و واژگونی دو مینی بوس با ۳۶مصدوم و دیگری مفقود شدن اکیپ۳۱نفره گردشگران که خوشبختانه هر دوی این حوادث به خوبی امداد رسانی شدند.

وی افزود: پیرو تماس اورژانس با مرکز در خصوص اعلام حادثه تصادف دو مینی بوس درکیلومتر ۴۳ محور شاهرود– آزاد شهر و محوطه درونی جنگل ابر، ماموران امداد هلال احمر به محل سانحه اعزام و از بین ۳۶مصدوم حادثه واژگونی دو خودروی مینی بوس حامل گردشگران، ۲۴نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

مفقود شدن ۳۱گردشگر در جنگل ابر

مشاور مدیرعامل هلال احمر استان سمنان همچنین گفت: در این حادثه ۱۷ نفر توسط آمبولانس اورژانس، پنج نفر توسط بالگرد اورژانس و ۲دونفر توسط آمبولانس هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و شش نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

پهلوانیان همچنین از مفقود شدن ۳۱گردشگر در جنگل ابر خبر داد و بیان داشت: طی دریافت تماس اظطرار مبنی بر مفقود شدن کاروان گردشگران در جنگل ابر همزمان با غروب آدینه، نیروهای امدادی، افراد مورد نظر یافته و در مسجد روستای ابر اسکان داده شدند.

وی افزود: جنگل ابر به دلیل افلیم منحصر به فرد و وقوع مه شدید حتی برای افراد محلی و بومی نیز دردسر ساز است که این حادثه نیز بر اثر کاهش دید و سردرگمی افراد رخ داد که ۳۱گردشگر مذکور تا ساعت ۲۰شب در جنگل به دنبال مسیر خروج می گشتند.

۵۶عملیات امداد در استان سمنان

مشاور مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از وقوع۵۶عملیات امدادی در هفته منتهی به تعطیلات عید فطر خبر داد و گفت: متاسفانه در این حوادث یک هموطن جان خود را از دست داده است.

پهلوانیان ضمن تشریح عملیات صورت گرفته در ایام منتهی به تعطیلات عید سعید فطر، بیان داشت: از ۵۶مورد حادثه رخ داده در این سه روز، ۱۷مورد حوادث جاده ای شامل ۱۲واژگونی، چهارتصادف و یک مورد انحراف از مسیر، دو مورد حوادث شهری، ۳۳مورد خدمات حضوری، یک مورد خدمات مناسبتی و سه مورد امداد کوهستانی بوده است.

وی افزود:تعداد کل حادثه دیدگان در این عملیات ۳۲۹نفر گزارش شده که در این بین ۱۲۴نفر در حوادث جاده ای و ۲۰۵نفر در حوادث غیر جاده ای دچار حادثه شدند که امداد رسانی خوب هلال احمر استان سمنان در عملیات مختلف و به شکلی خستگی ناپذیر برای این هموطنان انجام پذیرفت.

۱هموطن جان باخت

مشاور مدیرعامل هلال احمر استان سمنان درباره تعداد نجات یافتگان عملیات امدادی هفته منتهی به عید سعید فطر در استان سمنان، گفت: ۱۷نفر در حوادث گوناگون شامل ۱۲مصدوم در حوادث جاده ای و پنج نفر در حوادث غیر جاده ای، تعداد کل نجات یافتگان عملیات امدادی هلال احمر استان سمنان در هفته گذشته بودند.

پهلوانیان با بیان اینکه متاسفانه یکی از هموطنانمان در حوادث هفته گذشته جان خود را از دست داد، بیان داشت: رعایت نکات ایمنی یکی از مواردی است که در سفرهای درون شهری و برون شهری همچنین در تفرجگاه های منتهی به شهرها می تواند جان افراد را تضمین کند که در همین ارتباط متاسفانه یک هموطن در تصادف خودروی سواری جان خود را از دست داد.

وی درباره اسکان افراد حادثه دیده نیز، افزود: ۷۸نفر از حادثه دیدگان ایام تعطیلات عید سعید فطر نیز با تلاش ماموران خدوم هلال احمر استان سمنان اسکان داده شدند.

هموطنان ندای امداد را فراموش نکنند

مشاور مدیرعامل هلال احمر استان سمنان همچنین با تقدیر از پرسنل امداد و نجات این مجموعه، گفت: ماموران امداد و نجات هلال احمر با تلاش شبانه روزی در ایامی که هموطنان درکنار خانواده های خود در تعطیلاتی مانند عید سعید فطر به سر می برند، همواره در حفظ و حراست از جان مردم می کوشند که این مهم جای تقدیر دارد.

پهلوانیان در توصیه به مردم استان سمنان، افزود: فصل تابستان به دلیل شرایط اقلیمی و آب وهوایی فرصتی مناسب برای سفر به تفریحگاه ها و ییلاق های استان سمنان که این مهم قطعا با درنظر گرفتن نکات ایمنی به ویژه در سفر به مناطق کوهستانی، ارتفاعات، جنگل ها، مواتع، آبگیرها و مناطقی که دسترسی دشواری دارند، می بایست همراه باشد.

وی افزود: رعایت نکات ایمنی همچنین همراه داشتن تجهیزات کافی می تواند خانواده ها را از حوادث طبیعی و غیر طبیعی مصون نگه دارد از سوی دیگر سامانه ندای امداد یا مرکز کنترل عملیات هلال احمر استان سمنان با شماره۱۱۲آماده دریافت نظارت، پیشنهادات و یا گزارش موارد اورژانسی در سراسر استان است.

مشاور مدیرعامل هلال احمر استان سمنان در پایان گفت: به همشهریان توصیه می شود که در هنگام سفر به نقاط کوهستانی، ارتفاعات و به خصوص نقاطی که ار دسترس آنتن های مخابراتی دور هستند، نکات ایمنی، تجهیزات کافی مانند لباس گرم، غذای کافی، کفش مناسب و ... را به همراه داشته و حداقل به دو نفر از آشنایان مسیر تردد و زمان اسکان خود را اطلاع دهند.