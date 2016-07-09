مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری بانوان در همدان اظهار داشت: یک دوره کلاس مربیگری درجه ۳ بدن‌سازی و کار با وزنه شهریورماه سال جاری ویژه بانوان در همدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: ثبت‌نام این کلاس‌ها شروع‌شده و تا نیمه مردادماه نیز این ثبت‌نام‌ها ادامه دارد.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان همدان بابیان اینکه در شهر همدان ۷۰ باشگاه و در استان همدان نزدیک به ۱۵۰ باشگاه در رشته بدن‌سازی و پرورش اندام فعالیت می‌کنند، گفت: در این تعداد باشگاه به‌طور سازمان‌یافته ۶۰۰۰ نفر فعالیت می‌کنند که دارای بیمه ورزشی هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام هستند و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر نیز با سایر بیمه‌های ورزشی در این رشته فعالیت دارند.

خدابنده لو عنوان کرد: شهرستان‌های کبودرآهنگ، فامنین، رزن، اسدآباد، ملایر، نهاوند و تویسرکان در این رشته فعال هستند و این هیئت‌ها از بازوان قدرتمند هیئت استان محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت داوری و مربیگری هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان همدان بیان کرد: هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام همدان در امر مربیگری و داوری هیچ‌گونه مشکلی ندارد و بیش از ۶۰۰ مربی و ۱۵۰ داور در این رشته در همدان فعالیت می‌کنند.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان همدان یادآور شد: هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام همدان در رشته‌های پرورش، پاورلیفتینگ، مچ اندازی و قوی‌ترین مردان در کشور جایگاه خوبی دارد و استان همدان از استان‌های صاحب‌نام در این رشته است.

وی با اشاره به پرهزینه بودن رشته بدن‌سازی و پرورش اندام ورزش بیان کرد: رشته بدن‌سازی و پرورش اندام ورزشی پرهزینه‌ است و هر ورزشکار که قصد شرکت در مسابقات کشوری را دارد باید حداقل ۳۰ میلیون تومان هزینه کند، بنابراین این رشته نیاز به اسپانسر دارد.