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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۴۱

ترکی الفیصل، مسعود رجوی را «مرحوم» خطاب کرد

ترکی الفیصل، مسعود رجوی را «مرحوم» خطاب کرد

«ترکی الفیصل» رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان که برای اولین بار در نشست سالانه منافقین در پاریس شرکت کرده بود، ۲ بار از مسعود رجوی، سرکرده منافقین به عنوان «مرحوم» یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ترکی الفیصل» رئیس پیشین اطلاعات عربستان روز شنبه برای نخستین بار در نشست سالانه منافقین در پاریس پایتخت فرانسه حضور یافت. 

«ترکی الفیصل» در بخشی از سخنان خود خطاب به مریم رجوی، یکی از سرکرده‌های فعلی گروهک منافقین از «مسعود رجوی» بعنوان «درگذشته» یاد کرد.

فیصل با اعلام حمایت رسمی از منافقین دو بار خطاب به مریم رجوی، هنگام اشاره به مسعود رجوی، از واژه مرحوم استفاده کرد که نشان دهنده مرگ وی است.

در فیلم منتشرشده از این اظهارات ترکی الفیصل، وی برای اشاره به مسعود رجوی از واژه مرحوم استفاده می کند، اما مترجم کنفرانس از اشاره به واژه مرحوم، خودداری می‌کند.

این در حالی است که صدای آمریکا به نقل از منافقین خبر مرگ مسعود رجوی را تکذیب کرده است. مدت هاست از سرنوشت مسعود رجوی، سرکرده گروهک ترویستی منافقین خبری منتشر نشده است. 

رئیس اسبق دستگاه اطلاعات عربستان همچنین به منافقین وعده پیروزی علیه جمهوری اسلامی ایران داده و مدعی شد که ایران در مسائل کشورهای عربی دخالت می کند اما ریاض مانع این دخالت خواهد شد.

کد مطلب 3708824

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    نظرات

    • کاظم ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ال سعود ومنافقین هردو زیر سایه صهیونیست‌ها به حیات ننگین خود ادامه میدهند بزودی به زباله دان تاریخ خواهند پیوست

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