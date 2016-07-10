مداح متخلف مشهدی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی،‌ حمید رضا کریم از شکایت یک شاکی خصوصی در تعزیرات حکومتی مبنی بر اخذ وجه اضافی در برگزاری مراسم مداحی در مشهد خبر داد و اظهار کرد: به دنبال طرح شکایت در اداره کل تعزیرات حکومتی مبنی بر اخذ وجه اضافی در برگزاری مراسم مداحی پرونده تخلف جهت رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع شد که پس از بررسی و اعلام نظر کارشناس مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی، تخلف انتسابی محرز و مسلم دانسته شد.

کریم ادامه داد: در بررسی پرونده مشخص شد که فرد متخلف به ازای اجرت و حق الزحمه می بایست ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرده که به جای آن پنجاه میلیون ریال مطالبه و دریافت کرده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: بر همین اساس بزه اخذ وجه اضافی توسط وی محرز و شعبه چهارم تعزیرات حکومتی مشهد نیز این فرد را به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول و پرداخت ۴۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.