مقصود اسعدی سامانی در گفتگو با مهر در خصوص مذاکرات ایران با شرکت میتسوبیشی ژاپن، گفت: این صحبت‌ها فقط در حد مذاکره است و هیچ موضوعی قطعی نیست بنابراین نمی‌توان به عنوان یک موضوع جدی به آن نگاه کرد.

وی با بیان اینکه شرکت میتسوبیشی ژاپن برای نخستین بار اقدام به تولید هواپیما کرده و هنوز محصولی را تولید نکرده است، افزود: مذاکرات ایران با این شرکت هواپیمایی هم مانند دیگر شرکت‌های سازنده هواپیما از جمله بمباردیر و امبرائر در حد صحبت و گمانه زنی است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره قراردادهای ایران با شرکت بوئینگ و ایرباس، اظهار داشت: دولت آمریکا طبق برجام متعهد به اجرای توافقات است و بایستی مشکلات موجود را حل کند چرا که اگر مفاد برجام را عمل نکند، اجرای برجام زیرسوال می رود.

سامانی با تاکید بر اینکه قراردادهای خرید هواپیما طولانی و زمان بر است و به سادگی اجرا نمی‌شود، گفت: خرید هواپیما نیاز به بحث‌های فنی دارد و اینطور نیست که به محض بستن قرارداد، هواپیما وارد کشور شود.

وی ادامه داد: همیشه اینطور بوده که خرید هواپیما بین ۶ ماه تا یکسال زمان برده و قطعا مذاکرات میان ایران و شرکت های سازنده زمان طولانی تری نیاز دارد چرا که فقط موضوع خرید مطرح نیست و باید پشتیبانی فنی و تعمیر و نگهداری هواپیماها هم مشخص شود.

براساس این گزارش، شرکت میتسوبیشی از سال های گذشته با همکاری کشور آمریکا به ساخت جنگنده های نظامی پرداخته و برخی از ناوگان این شرکت در بخش نظامی کشور ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد.

اما این شرکت در حدود دو سال پیش نخستین هواپیمای مسافربری خود را رونمایی کرد. این هواپیما برای رقابت با شرکت های هواپیمایی مسافربری کوچکتر امبرائر برزیل و بمباردیر کانادا طراحی شده است بنابراین هواپیماهای کوچکتر نسبت به ایرباس و بوئینگ تولید خواهد کرد.