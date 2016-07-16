ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل کودتا در ترکیه گفت: دو تحلیل از کودتا در ترکیه وجود دارد؛ اولاً جمع کثیری از مردم با برقراری رابطه با اسرائیل مخالف بوده و سعی کردند به اردوغان فشار بیاورند. علاوه بر این آمریکا هم از برقراری رابطه مجدد ترکیه با روسیه ناراحت بوده و جمهوری خواهان از طریق حمایت از کودتا قصد ایجاد فشار بر دولت ترکیه را داشتند. ارتش هم مدت هاست در آرزوی در دست گرفتن دولت در ترکیه است.

نماینده مردم دامغان در مجلس گفت:در این شرایط هواداران حزب اردوغان و نیروهای امنیتی و پلیس تنها نیروهای اردوغان برای خنثی کردن کودتا هستند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه احتمال ساختگی بودن کودتای ترکیه را منتفی ندانست و گفت: این کودتا شاید حرکت ساختگی از ناحیه حزب اردوغان باشد چون هیچ یک از مکان‌های حساس توسط کودتاچیان بمباران نشده است و اردوغان نیز با آرامش کامل به فرودگاه آمد و سخنرانی کرد.

وی کودتا در ترکیه را مشکوک خواند و گفت: خسارت‌ها و کشتارهایی که ایجاد شده نیز در اختیار فرماندهی کودتا نبوده و به تبع کودتا با واکنش مردم مواجه شده و سربازان نیز ناچار به مقابله با مردم شده‌اند.

حسن بیگی، عقب‌نشینی سریع ارتش را از دیگر نشانه‌های ساختگی بودن کودتا خواند و گفت: اگر کودتا واقعی بود مثل جریان کودتای مصر، ارتش می‌توانست مقابل مردم بایستد.

وی انگیزه اردوغان از ایجاد کودتای ساختگی را شرایط وخیم ترکیه خواند و گفت: ترکیه پس از مدتی که تلاش داشت خود را رهبر جهان اسلام در مخالفت با اسرائیل معرفی کند، مجبور به برقراری مجدد رابطه با اسرائیل شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: علاوه بر این مجبور شد به روسیه باج بدهد و ناچار به برقراری رابطه مجدد با این کشور شد.

وی تاکتیک کودتای ساختگی در ترکیه را تلاش برای حل بحران های موجود با ایجاد بحران ساختگی خواند.

حسن‌بیگی با تاکید بر اینکه هر نوع کودتایی از منظر جمهوری اسلامی محکوم است، گفت: کودتا مغایر با رأی مردم و دموکراسی است، ترکیه نیز با ما هم‌مرز است و ایجاد ناامنی در کشور برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با حساسیت موضوع کودتا در ترکیه را دنبال کرده و از مردم ترکیه حمایت می‌کند، در تحلیل واکنش کشور های عربی و غربی با ترکیه گفت: جمهوری اسلامی در این ماجرا دقیق عمل کرد اما کشورهای عربی با برخورد دوگانه، عده‌ای شادی و عده‌ای ناراحتی خود را اعلام کردند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: در آمریکا نیز جمهوری‌خواهان از کودتا حمایت کردند که این موضع‌گیری دقیق نبود.