کتاب «استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج البلاغه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهج‌البلاغه گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه علی ابن ابی‌طالب (ع) است که توسط سید رضی در قرن چهارم هجری قمری براساس ذوق ادبی خویش از نامه‌ها و خطبه های حضرت علی (ع) فراهم آورده است.

کتاب گران سنگ نهج البلاغه مشتمل بر سه بخش؛ «خطبه‌ها و اوامر» ،« نامه‌ها و رسائل و وصایا» و «کلمات قصار، حکمت آمیز و مواعظ» است.

بی شک یکی از وِیژگی های مهم این کتاب ارزشمند، بلاغت آن است و بررسی ساختاری و شناخت سخنان امیرالمومنین علی (ع) در نهج البلاغه در فهم آن تاثیر شگرفی دارد و شناخت ساختاری سخنان حضرت علی (ع) در آن، علاوه بر این که زیبایی های این اثر عظیم را به ما می نمایاند، در پاسخ گویی به شبهاتی که پیرامون این اثر مطرح شده، موثر است و در کتاب پیش رو نیز در راستای تحقق این مهم تلاش شده تا تمثیلات و استعارات بخش سوم نهج البلاغه، استخراج و به طور کامل تجزیه و تحلیل گردد.

در کتاب «استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج البلاغه» مؤلف ضمن شرح و تحلیل ۴۹۸ تشبیه و استعاره، ارکان و نوع هریک را تعیین کرده است. به این صورت که در ابتدا کلمات قصار نهج البلاغه که در معنای مجازی به کار رفته است مشخص شده و پس از ترجمه و شرح کلام، انواع تشبیه و استعاره وعناصر سازنده، وجه شبه و جامع و فایده هرتشبیه نیز آورده شده و سپس نکات صرفی و نحوی و مفردات نیز مشخص شده و به ترتیب برای هر حکمت به نگارش در آمده است.

کتاب «استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج البلاغه» نوشته یدالله رفیعی را انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ و روانه بازار نشر کرد.