۲ اثر غیرمنقول گلستان ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: بنای دانشکده منابع طبیعی، نخستین بنای دانشگاهی در استان بوده که ساخت آن مربوط به دوره پهلوی دوم است.

وی افزود: این بنا که در فاصله ۶۰۰ متری بافت تاریخی گرگان واقع‌شده است در سه طبقه زیرزمین، همکف و اول ساخته‌شده و ساختار معماری آن همانند معماری ساختمان‌های دوره پهلوی اول در گرگان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: همچنین ساختار معماری بنا مشابه بناهای مدرسه ایرانشهر، کاخ دادگستری، ساختمان دارایی و بناهایی ازاین‌دست بوده که در آن کشیدگی بنا با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی و دید مناسب رو به خیابان نمای اصلی رو به جنوب با رواقی ستون‌دار است که این ستون‌ها با مقطع دایره نمایی با ریتمی مشخص و پیش‌آمدگی مستطیلی بام، مشخصه اصلی بنا است.

کریمی گفت: پلان طبقات به‌وسیله راه‌پله‌ای در مرکز باهم مرتبط می‌شود و اتاق‌ها در طرفین سازه اصلی بنا آجری بوده و نمای خارجی با اندود سیمان تگرگی پوشیده شده است و بام بنا به‌صورت تخت با دست‌اندازی کوتاه اجراشده است.

به گفته وی، در یازدهم مهرماه سال ۳۶ نخستین پایه‌های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی با افتتاح آموزشگاه عالی جنگل و مرتع توسط وزیر کشاورزی در گرگان پی‌ریزی شد.

کریمی اظهار کرد: این آموزشگاه در سال ۵۵ به مدرسه عالی منابع طبیعی تبدیل و پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۸ با موافقت وزارت کشاورزی و وزارت علوم، مدرسه عالی به وزارت علوم ملحق شد.

ابراهیم کریمی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده این اثر غیرمنقول فرهنگی-تاریخی با عنوان دانشکده منابع طبیعی گرگان در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۵ با شماره ۳۱۵۱۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی با اشاره به خانه قدس مفیدی‌ها گفت: این بنا که در خیابان سر خواجه، سر خواجه ۱۵، محله باغ پلنگ، کوچه حمام سردار گرگان واقع‌شده است مربوط به اواخر قاجار- اوایل پهلوی است.

کریمی افزود: این بنا با ارتفاع حدود ۸ متر از سطح زمین در دو طبقه و در شمال حیاطی بزرگ اجراشده است که تنها از جبهه‌ی غربی به گذر مرتبط است و در هر طبقه سه اتاق و دو مسیر راه‌پله یک‌طرفه بدین‌صورت که مابین اتاق‌ها راه‌پله قرار دارد، بازشوهای چوبی بنا در هر دو طبقه از سمت جنوب و به سمت حیاط است و در سمت غرب (رو به گذر) یک پنجره در طبقه همکف و دو پنجره در طبقه اول دارد.

ابراهیم کریمی در ادامه گفت: همچنین در طبقه دوم رو به حیاط، ایوان کوچک ستون‌داری در مرکز نما قرارگرفته است و بام به‌صورت شیب‌دار و سفال پوش است.

وی تصریح کرد: همچنین اصلی‌ترین مصالح به‌کاررفته در بنا آجر، خشت و چوب بوده و اندودها نیز از گچ، کاه‌گل و سیمان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان در پایان گفت: این میراث غیرمنقول فرهنگی تاریخی که به‌عنوان خانه قدس مفیدی (دورگی) در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۵ به شماره ۳۱۵۱۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.