حمید خسروبیگی مدیر برنامه های گروه «دنگ شو» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این قطعه مستقل گفت: این قطعه یکی از آثار مستقل میلاد باقری خواننده گروه «دنگ شو» است که گرچه مربوط به این مجموعه نیست اما رضا شایا سرپرست و آهنگساز «دنگ شو» به عنوان تک نواز پیانو در اثر حضور داشته است.

وی درباره فعالیت های دیگر گروه «دنگ شو» نیز بیان کرد: جمعه اول مرداد ماه تازه ترین اثر گروه با نام جالب «ابوبوژوردو» در فضای مجازی منتشر می شود و روز ۲۴ مرداد ماه نیز در مرکزهمایش های برج میلاد تهران تازه ترین کنسرت گروه برگزار خواهد شد.

در متن ترانه عاشقانه «گلابتون» آمده است:

بستم بی‌خبر ما بار سفر با درد و حسرت

از شهر خودم راهی شدم و رفتم به غربت

ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون‌بار

گلابتونم، گلابتونم، خدا نگه‌دار

از ناز و ادات از چشم سیات روزم سیاهه

سیرم به خدا از عمر خودم خدا گواهه

می‌رم به سفرم جایی که کسی نشه خبر دار

گلابتونم، گلابتونم، خدا نگه‌دار

آه ... می‌زنم دل، ما به دریا زار و گریون

دل به صحرا می‌زنم با چشم پرخون

آه .. می‌روم اونجا که کسی قدرم بدونه

می‌روم اونجایی که بی‌نوم و نشونه

بستم بی‌خبر ما بار سفر با درد و حسرت

از شهر خودم راهی شدم و رفتم به غربت

ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون‌بار

گلابتونم، گلابتونم، خدا نگه‌دار

عکس کنار خبر از امیر خامنه