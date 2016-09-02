گروه «دنگ شو» از اجرا در شب شهادت امام پنجم شیعیان خودداری کرد

در این اطلاعیه که از سوی مدیریت برنامه های گروه «دنگ شو» در اختیار گروه هنر خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:

«مردمان خونگرم و مهربان بندرعباس. سلام پر مهر ما را پذیرا باشید.

خرسند بودیم که عزم سفر کرده ایم برای دیدارتان اما دریغ که این بار با اشتباه پیش آمده، مجوز اجرای کنسرت این گروه در شبی صادر شده که شب شهادت امام پنجمم شیعیان است.

ضمن سپاس از زحمات برگزارکنندگان، همراهی اداره کل ارشاد استان هرمزگان و نیز اشتیاق مردم مهربان بندرعباس، به دلیل حفظ حرمت و ادای احترام به اعتقادات مردم عزیز، از اجرای کنسرت در شب شهادت امام محمدباقر (ع) در تاریخ ١٨ شهریور معذوریم.

امید که با مساعدت اداره کل محترم ارشاد استان در فرصتی دیگر، میهمان مهربانی تان باشیم.

گروه موسیقی دنگ شو»