به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، فراخوان نخستین دوره جایزه زنده یاد ابوالحسن نجفی برای انتخاب بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستان چاپ شده منتشر شد.

استاد ابوالحسن نجفی از چهره‌های ممتاز فرهنگ، ادبیات و ترجمه در دوران معاصر است. دقت و وسواس او در ترجمه و تحقیق، الگویی برای مترجمان و محققان است. ترجمه‌های او از ادبیات فرانسه از شاهکارهای ترجمه‌ فارسی است.

ترجمه‌ها و نوشته‌های نجفی، بسیاری از امکانات ناپیدا و ناشناخته‌ زبان فارسی را نشان می‌دهد و هر یک از آن‌ها الگویی است برای مترجمان و نویسندگان و محققان دیگر برای ترجمه، تحقیق و نوشتن بهتر. به منظور پاسداشت یاد استاد نجفی در عرصه‌ ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی، مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم اولین دوره‌ جایزه‌ ابوالحسن نجفی را در دوم بهمن سال جاری برگزار می‌کند و از بهترین ترجمه‌ رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده، تقدیر می‌کند.

هیات داوران این جایزه را ضیاء موحد، حسین معصومی‌همدانی، عبدالله کوثری، مهستی بحرینی، مژده دقیقی و محمد حسینی‌زاد با دبیری علی‌اصغر محمدخانی تشکیل می‌دهند. مترجمان و ناشران علاقه‌مند به شرکت در این جایزه می‌توانند دو نسخه از کتاب خود را تا پایان مهرماه به دبیرخانه‌ این جایزه به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم، پلاک ۸، مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند.