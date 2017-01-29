نامزدهای نهایی جایزه ابوالحسن نجفی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، ۵ اثر راهیافته به مرحله نهایی اولین دوره برگزاری جایزه ابوالحسن نجفی از طرف دبیرخانه این جایزه معرفی شدند.

به این ترتیب، «گاردن پارتی» نوشته‌ کاترین منسفیلد با ترجمه‌ی نرگس انتخابی (نشر ماهی)، «کپسول زمان» نوشته‌ پل استر با ترجمه‌ خجسته کیهان (انتشارات افق)، «آشیانه‌ اشراف»، نوشته‌ ایوان تورگنیف با ترجمه‌ آبتین گلکار (نشر ماهی)، «در راه» نوشته‌ جک کرواک با ترجمه‌ احسان نوروزی (نشر چشمه) و «آنچه با خود حمل می‌کردند» نوشته‌ تیم اوبراین باترجمه‌ علی معصومی (انتشارات ققنوس)، ۵ اثری هستند که به مرحله‌ نهایی نخستین دوره‌ جایزه‌ی ابوالحسن نجفی راه پیدا کرده اند.

ابوالحسن نجفی از چهره‌های ممتاز فرهنگ، ادبیات و ترجمه در دوران معاصر است. دقت و وسواس او در ترجمه و تحقیق، الگویی برای مترجمان و محققان است. ترجمه‌های او از ادبیات فرانسه از شاهکارهای ترجمه‌ی فارسی است.ترجمه‌ها و نوشته‌های نجفی، بسیاری از امکانات ناپیدا و ناشناخته‌ زبان فارسی را نشان می‌دهد و هر یک از آن‌ها الگویی است برای مترجمان و نویسندگان و محققان دیگر برای ترجمه، پژوهش و نوشتن بهتر.

مرکز فرهنگی شهر کتاب برای پاسداشت یاد استاد نجفی در عرصه‌ ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی، مراسم اولین دوره‌ جایزه‌ ابوالحسن نجفی را برگزار و از بهترین ترجمه‌ رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده، تقدیر می‌کند.

هیات داوران این جایزه را ضیاء موحد، حسین معصومی‌همدانی، عبدالله کوثری، مهستی بحرینی، مژده دقیقی و محمود حسینی‌زاد با دبیری علی‌اصغر محمدخانی تشکیل می‌دهند.

مراسم اهدای جایزه به برگزیدگان این جایزه روز سه‌شنبه سوم اسفند برگزار خواهد شد.