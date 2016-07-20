به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تصویربرداری فاز سوم «روزهای بیقراری» به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی افرادی چون ابوالفضل پورعرب، الهام حمیدی و کامران تفتی سه بازیگر اصلی دیگر این مجموعه نیز در اصفهان مقابل دوربین رفتند.

پیش از این فاز دوم تصویربرداری «روزهای بیقراری» با حضور پژمان بازغی و سارا صوفیانی در شهر همدان به اتمام رسیده بود و گروه تولید برای تصویربرداری سکانس‌های مربوط به اصفهان عازم این شهر تاریخی شده بود و از مدتی پیش تصویربرداری با حضور بازغی و صوفیانی آغاز شده بود که به تازگی ابوالفضل پورعرب، الهام حمیدی و کامران تفتی سه بازیگر اصلی دیگر مجموعه نیز در این شهر مقابل دوربین رفتند.

همچنین محمدرضا ترابی، زهرا برومند، اکبر دباغیان و نجمه کاظم‌زاده از بازیگران بومی اصفهان نیز برای تصویربرداری فاز سوم به گروه پیوستند.

طبق گفته امیرحسین شریفی تهیه‌کننده «روزهای بیقراری»، به زودی و پس از پایان تصویربرداری سکانس‌های مربوط به اصفهان گروه تولید برای تصویربرداری فاز چهارم تولید عازم یکی از شهرهای استان گیلان خواهد شد.

این سریال در بستری ملودرام به قصه‌ای در ارتباط با حفظ و تحکیم خانواده می‌پردازد.

«روزهای بیقراری» قرار است فصل پاییز در یکی از شبکه‌های سراسری سیما روی آنتن برود و همزمان با تولید پرهام وفایی مشغول تدوین، شاهرخ شریفی صداگذاری و محمد مهدی گورنگی مشغول ساخت موسیقی کار هستند.

عوامل اصلی سریال «روزهای بی‌قراری» عبارتند از کارگردان:کاظم معصومی، نویسنده: مهدی بهپور، مدیر تصویربرداری رسول خدابنده لو، مدیر صدابرداری:حسین غفاری، آهنگساز: محمدمهدی گورنگی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی دوست، تدوینگر: پرهام وفایی، دستیار اول کارگردان: ماکان رضایی پور، انتخاب بازیگران: شاهرخ شریفی، هماهنگی تولید: مهدی شریفی، عکاس: علی طرفه نژاد، مشاور رسانه‌ای: احسان هوشیارگر، مدیر تولید: جعفر صمدی، تهیه کننده: امیر حسین شریفی، به سفارش حوزه سیمای استانها.