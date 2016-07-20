به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، حسینعلی ابراهیمی کارنامی روز چهارشنبه در نشست کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ روز با کیفیت ناسالم و آلوده در کارنامه هوای کلانشهر اراک ثبت شده در حالی که در تمامی ایام سال گذشته، تعداد روزهای آلوده در اراک ۳۷روز بوده است.

وی بیان کرد: براساس گزارش کارشناسی مرکز پایش آلودگی هوای اراک، ۹ روز از مجموع ایام آلاینده هوا در کلانشهر اراک در سال جاری ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی و بقیه روزها ناسالم برای گروه های حساس بوده و آلاینده مسئول در آلودگی هوای این شهر ذرات معلق ثبت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: منشا آلودگی هوای در کلانشهر اراک از ابتدای امسال تاکنون ریزگردهای خارجی و محلی بوده و مسئله مهم در این خصوص این است که ذرات معلق با قطر کمتر از دو و نیم میکرون که به مراتب آثار زیان بارتری نسبت به گرد و غبار با قطر ده میکرون دارند، در بیشتر ایام آلاینده امسال در اراک بالا بوده است.

ابراهیمی کارنامی اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی در حوزه مدیریت و مهار ریزگردها در استان انجام شده اما با توجه به شرایط فعلی و آمارها می طلبد که تعامل و همکاری ویژه در این حوزه صورت پذیرد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی در مورد خروج برخی از صنایع از لیست آلاینده‌ها گفت: این صنایع در گذشته میزان آلاینده‌های بالا و خروج پساب‌ را داشته اند که اکنون با توجه به اندازه‌گیری و محاسبه میزان خروجی‌ها این صنایع به حد استاندارد رسیده و محیط زیست نیز موظف به عمل کردن براساس استاندارد است.

گفتنی است در این نشست مرتضی ذوالفقاری، مدیرکل هواشناسی استان مرکزی نیز گزارشی از اثرات، منشا و علل تشکیل پدیده گرد و غبار ارائه کرد.

در این نشست مصوبات کمیته تخصصی ساماندهی وضعیت برداشت از تالاب میقان اراک به تصویب کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک نیز رسید و مقرر شد بهره گیری از دوچرخه در راستای کاهش آلودگی هوای اراک در کارگروه ترافیک مورد بررسی قرار گیرد.