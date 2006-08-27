تاثير ادبيات فرانسه بر مشروطه ايران بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، موضوعي كه در اين نشست بيش از هر چيز محور بحث خواهد بود وجوه گوناگون فكري و ادبي فرانسه در عصر روشنگري و تاثيرات عميق اجتماعي و سياسي آن بر ساير ملت هاي زمان خود - بويژه ايران دوران مشروطه - است. اين نشست در زمره برنامه هاي اين فرهنگسرا در گراميداشت يكصدمين سالگرد مشروطه به حساب مي آيد.
دكتر آرمان گودرزي از اساتيد دانشگاه، مترجم سفارت فرانسه و صاحب نظر در ادبيات معاصر اين كشور ميهمان اين نشست است. اين برنامه از ساعت 16 تا 18 روز سه شنبه هفتم شهريور ماه در فرهنگسراي ملل برگزار مي شود.
