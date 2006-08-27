۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

در فرهنگسراي ملل

تاثير ادبيات فرانسه بر مشروطه ايران بررسي مي شود

نشست ادبي اين هفته فرهنگسراي ملل به بررسي تاثيرات ادبيات فرانسه بر ايران عصر مشروطه اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، موضوعي كه در اين نشست بيش از هر چيز محور بحث خواهد بود وجوه گوناگون فكري و ادبي فرانسه در عصر روشنگري و تاثيرات عميق اجتماعي و سياسي آن بر ساير ملت هاي زمان خود - بويژه ايران دوران مشروطه - است. اين نشست در زمره برنامه هاي اين فرهنگسرا در گراميداشت يكصدمين سالگرد مشروطه به حساب مي آيد.

دكتر آرمان گودرزي از اساتيد دانشگاه، مترجم سفارت فرانسه و صاحب نظر در ادبيات معاصر اين كشور ميهمان اين نشست است. اين برنامه از ساعت 16 تا 18 روز سه شنبه هفتم شهريور ماه در فرهنگسراي ملل برگزار مي شود.

