«پریا» سراغ موضوعات روز جامعه رفته است/ یک سریال کافی نیست

محمود پاک‌نیت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داستان و مسایل محوری سریال «پریا» که این شب ها به کارگردانی حسین سهیلی زاده از شبکه سه سیما پخش می شود، گفت: مسایلی که در سریال «پریا» می گذرد اتفاقاتی است که امروزه همه جوانان و خانواده ها با آنها دست به گریبان هستند و نوعی معضل شده است.

وی ادامه داد: مساله اعتیاد، دورهمی جوانان که به راه های خطرناک کشیده می شود، تفریحات ناآگاهانه و... از مواردی است که خانواده ها دچارشان شده اند و متاسفانه پدر و مادرها زمانی متوجه اتفاقات پیش آمده می شوند که دیگر نمی توان کاری کرد.

بازیگر سریال «پریا» با اشاره به بازخوردهایی که از این اثر داشته است، یادآور شد: کسانی که تاکنون سریال را دیده اند از آن خوششان آمده و اولین بار است که صداوسیما دست روی چنین مسایلی گذاشته است. از طرفی این لذتبخش است که سریالی ساخته می شود و مردم با آن همذات پنداری می کنند و خود و فرزندانشان آن را می بینند. اینها داستان هایی است که در جامعه ما به ازا دارد، به طور مثال حبیب و همسرش که از یکدیگر طلاق گرفته اند یا کودکانی که سرگردان هستند و همچنین مساله ازدواج دو پدر و مادری که همسرانشان را از دست داده اند و می خواهند زندگی مشترک تشکیل بدهند همه از مسایل جامعه امروز ماست.

مشکل پریا و کیوان در جامعه کم نیست

وی با اشاره به داستان پریا و کیوان دو شخصیت این سریال اظهار کرد: پریا و کیوان با یک معضل رو به رو شده اند که مشکل کمی در جامعه ما نیست. کیوان اول راه است و به تازگی از سربازی آمده است. او برای زندگی مشترک آمادگی ندارد اما می خواهد با زنی ازدواج کند که دو فرزند هم دارد. اینها به مشکلات جوانان امروز از جمله ناآگاهی و برخوردهای احساسی آنها مربوط می شود.

بازیگر سریال «شهرزاد» اضافه کرد: از طرف دیگر داستان حسین آقا و مادر پریا دیگر شخصیت های داستان را می بینیم که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند. من زوج هایی را دیده ام که در ۴۰ سالگی عزیزان خود را از دست داده اند و خود را از ارواج مجدد تحریم می کنند چراکه هم خانواده و هم اجتماع نسبت به این اقدام سخت گیری می کند. این سخت گیری ها نباید وجود داشته باشد و باید فکر کرد که افراد وقتی سن و سالشان بالا می رود نیاز بیشتری به همدم و همراه دارند.

بازیگر سریال «پرده نشین» با اشاره به اینکه زمانی طول می کشد تا دغدغه های یک سریال به شکلی فرهنگ سازی شود، تاکید کرد: دغدغه ها و داستان هایی که در این سریال ها بیان می شود زمانی کاربرد دارد که درمورد آنها فرهنگ سازی شود و نه اینکه یک بار بیان شود بلکه باید آنها را تکرار کرد. به طور مثال چند سال پیش بستن کمربند خودرو افت بود ولی امروزه یک فرهنگ شده است و شما می دانید که در هر سنی که باشید باید کمربند ببیندید. درست است که اوایل مردم به خاطر جریمه کمربند می بستند با این حال به تدریج به یک فرهنگ تبدیل شد.

پاک نیت با اشاره به معضل اعتیاد در جامعه نیز اظهار کرد: مساله اعتیاد مساله بزرگ و روز جامعه ما شده است وجوانان بی پروا سراغ این مساله می روند. یک عده تفریحی و عده ای برای اینکه از مشکلات روزگار رها شوند و چند ساعتی خلسه برایشان بوجود بیایند به سمت مواد می روند. نیاز است که بزرگترها بیشتر مراقبت کنند و بیشتر احتیاط کنند که فرزندانشان در دام نیفتند چراکه اکنون دوستی های بسیاری وجود دارد که با هدف پهن کردن دام شکل می گیرد.