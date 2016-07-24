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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۷:۴۶

کتاب‌های قدیمی محمدحسین تمیجانی تجدید چاپ می‌شود

کتاب‌های قدیمی محمدحسین تمیجانی تجدید چاپ می‌شود

مدیر انتشارات آشنایی از آماده سازی کتاب‌های قدیمی محمدحسین عباسپور تمیجانی برای چاپ جدید خبر داد.

جعفر سید مدیر انتشارات آشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سال ها پیش تعدادی از کتاب‌های محمدحسین عباسپور تمیجانی نویسنده و مترجم ادبیات کودک و نوجوان را در انتشارات آشنایی چاپ کرده بودیم و اخیرا تصمیم گرفتیم که این کتاب‌ها را با چاپ جدید روانه بازار نشر کنیم.

وی افزود: چاپ اول برخی از این کتاب‌ها در سال ۸۰ انجام شد و تغییراتی در کتاب‌ها ایجاد کردیم تا به چاپ جدیدشان برسانیم. به همین دلیل باید برای کتاب‌ها، فیپا و مجوز جدید دریافت می‌کردیم. به این ترتیب، کتاب‌های مورد نظر از این نویسنده در این روند قرار گرفتند.

این مدیر نشر در ادامه گفت: «ای کاش همه مثل پدرم بودند»، «خانه خود را دوباره می‌سازیم»، «زندگی با بمب و موشک‌ها»، «گوهر کمیاب»، «بهارآفرینان جنگل»، «روباه سرخ و خرگوش دانا» و دو مجموعه داستان «خواستن توانستن است» و «همچون یک خورشید» از جمله کتاب‌هایی هستند که قصد داریم از این نویسنده به چاپ برسانیم. دو مجموعه داستان مذکور هم به ترتیب، ۹ و ۷ داستان را شامل می‌شوند.

سید گفت: این کتاب‌ها در روند گرفتن فیپا و مجوز دوباره برای چاپ هستند و تا چندی دیگر با ویرایش و چاپ جدید راهی بازار نشر خواهند شد.

کد مطلب 3721284

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