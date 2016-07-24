جعفر سید مدیر انتشارات آشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سال ها پیش تعدادی از کتابهای محمدحسین عباسپور تمیجانی نویسنده و مترجم ادبیات کودک و نوجوان را در انتشارات آشنایی چاپ کرده بودیم و اخیرا تصمیم گرفتیم که این کتابها را با چاپ جدید روانه بازار نشر کنیم.
وی افزود: چاپ اول برخی از این کتابها در سال ۸۰ انجام شد و تغییراتی در کتابها ایجاد کردیم تا به چاپ جدیدشان برسانیم. به همین دلیل باید برای کتابها، فیپا و مجوز جدید دریافت میکردیم. به این ترتیب، کتابهای مورد نظر از این نویسنده در این روند قرار گرفتند.
این مدیر نشر در ادامه گفت: «ای کاش همه مثل پدرم بودند»، «خانه خود را دوباره میسازیم»، «زندگی با بمب و موشکها»، «گوهر کمیاب»، «بهارآفرینان جنگل»، «روباه سرخ و خرگوش دانا» و دو مجموعه داستان «خواستن توانستن است» و «همچون یک خورشید» از جمله کتابهایی هستند که قصد داریم از این نویسنده به چاپ برسانیم. دو مجموعه داستان مذکور هم به ترتیب، ۹ و ۷ داستان را شامل میشوند.
سید گفت: این کتابها در روند گرفتن فیپا و مجوز دوباره برای چاپ هستند و تا چندی دیگر با ویرایش و چاپ جدید راهی بازار نشر خواهند شد.
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