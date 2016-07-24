مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر از افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به روز گذشته خبر داد و اظهارداشت: نرخ این کالا امروز در مراکز خرده فروشی به ۸۳۰۰ تومان رسیده است.

وی نرخ مرغ زنده را امروز یکشنبه ۵۷۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: همچنین نرخ مرغ آماده به طبخ در عمده فروشی میدان بهمن و درب کشتارگاه ۷۷۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۷۸۰۰ تومان است.

به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۷۳۰۰ و ران مرغ بدون کمر نیز برابر با قیمت مرغ و ۸۳۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی گرمای هوا و افزایش قیمت مرغ زنده را دلیل افزایش قیمت مرغ اعلام کرد و گفت: گرمای هوا باعث شده است مرغ‌ها در راه رسیدن به تهران تلف شوند و بار کمی به این استان برسد.

وی درباره اینکه چه پیش بینی برای روزهای آینده در این زمینه دارید؟ نیز افزود: باید دید شرایط به چه صورت خواهد بود و قیمت مرغ زنده چه تغییراتی می‌کند.

یوسف‌خانی تحولات بازار ماهی را نیز مورد اشاره قرار داد و قیمت انواع ماهی را در بازار خرده فروشی به شرح زیر اعلام کرد: شیر جنوب ۲۸ هزارتومان، کپور ۱۴ هزارتومان، قزل آلا ۱۲ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزارتومان، شیر نیزه‌ای ۱۵ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، سفید پرورشی (آمور جنوب) ۱۴ هزارتومان، هامور جنوب ۱۹ هزارتومان، حلوا سیاه ۲۲ هزارتومان، قزل سالمون ۱۲ هزارتومان، شوریده ۲۳ هزارتومان، راشگوی جنوب ۳۲ هزارتومان، سرخو ۱۸ هزارتومان، سالمون نروژ ۳۷ هزارتومان، سنگ سر طلایی ۱۷ هزارتومان، سارم ۷ هزارتومان، گیش ۸ هزارتومان، سنگ سر شهری ۱۴ هزارتومان.