راه اندازي كاروان رايگان زيارتي در منطقه 7

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس ستاد مردمي اعياد شعبانيه در منطقه 7 گفت: راه اندازي كاروان رايگان زيارتي به جمكران و امامزاده هاي استان تهران و راه اندازي كاروان هاي تفريحي از جمله اقدامات اين ستاد است.

رضا حسن زاده با بيان اينكه برپايي جشن هاي اين ايام در منطقه 7 خود جوش و با استقبال مردم همراه است ، افزود: با همكاري شوراياري محله شارق الف ، همزمان با ميلاد امام حسين (ع) 500 نفر از اهالي محله با كاروان زيارتي به زيارت امامزاده داود (ع) مشرف شدند.

وي با اشاره به همكاري مردم و هيات منتظران مهدي (عج) اظهار كرد: آذين بندي معابر و اماكن، پخش شيريني و شرب و حمايت از مراسم مداحي در محلات از جمله برنامه هاي ستاد اعياد شعبانيه منطقه 7 است.

به گفته حسن زاده ، همزمان با ولادت حضرت علي اكبر و روز جوان ، حدود 500 عدد كارت رايگان جهت استفاده از پارك آبي و استخرها و همچنين يك لد كتاب در رابطه با زندگي امام زمان (عج) كه توسط ستاد شعبانيه تهيه شده ، به جوانان منطقه اهداء مي شود.