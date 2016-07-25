به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع امین حسین رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات کشور و معارفه عادل آذر رئیس جدید دیوان، دقایقی پیش با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در محل دیوان محاسبات کشور انجام شد.

در این مراسم، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و معاونان پارلمانی دستگاه ها حضور داشتند.

با توجه به آغاز دوره جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته عادل آذر رئیس سابق مرکز آمار ایران را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند؛ نمایندگان مجلس همچنین فیاض شجاعی را نیز مجددا در جایگاه دادستان دیوان محاسبات ابقاع کردند.