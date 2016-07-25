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۵ مرداد ۱۳۹۵، ۴:۰۷

زخمی شدن چندین فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در الخلیل

زخمی شدن چندین فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در الخلیل

چندین فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در پی درگیری فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست در ورودی روستای «التوانی» واقع در منطقه «یطا» در جنوب الخلیل چندین فلسطینی زخمی شدند.

بر اساس این گزارش اهالی روستا قصد داشتند ورودی این روستا را که بیش از ۲۵ روز است با موانع خاکی و سیمانی مسدود شده است باز نمایند که در پی آن با نظامیان صهیونیست درگیر شدند.

نظامیان اشغالگر در این درگیری ها از گلوله جنگی، پلاستیکی و همچنین گاز اشک آور استفاده کردند که در پی آن چندین فلسطینی مجروح و دچار حالت خفگی شدند.

در همین حال در درگیری بین فلسطینی ها و نظامیان صهیونیست در منطقه ابودیس در شرق قدس اشغالی نیز چندین فلسطینی زخمی شدند. منابع فلسطینی از زخمی شدن ۳۰ نفر در این درگیری ها خبر دادند.

از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی به منظور تخریب ۱۰ خانه که مدعی هستند بدون مجوز ساخته شده است به قلندیا در قدس اشغالی یورش بردند.

کد مطلب 3723762

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