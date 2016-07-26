به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی رقابتهای جهانی از اول تا یازدهم مردادماه به میزبان امان پایتخت اردن آغاز شده و از امروز پنجم مردادماه وارد مرحله دوم می شود. مرحله ای که بر خلاف دور اول بازی ها حساس تر و سنگین تر و در عین حال جذاب تر هستند.

تیم ایران در دور اول با تیم های اردن و ازبکستان هم گروه بود و توانست هر دوی این تیم ها را با اختلاف گل زیاد از پیش رو بردارد. در دور دوم با تیم های عراق ، کره جنوبی و ژاپن هم گروه است. به غیر از عراق دو تیم کره و ژاپن هر دو از مدعیان سرشناس در قاره آسیا هستند و مطمئنا تیم جوانان ایران کار سختی در این دو دیدار دارد تا بتواند جواز حضور در بین چهار تیم نیمه نهایی را کسب کند و بعد از شش سال باز هم به سکوهای آسیا و مسابقات جهانی برسد.

در این بین کوتاهی کشور میزبان در عدم پخش مطلوب بازی ها و از آن سو عدم روی خوش نشان دادن رسانه ملی در پخش این بازیها باعث شده هنوز مسابقات این بازیها در تلویزیون ایران پخش نشود.

عدم پخش مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در حالی است که در این چند روز شاهد پخش مراحل مسابقات تورهای مطرح دوچرخه سواری اروپا همچون توردوفرانس از شبکه ورزش هستیم. به طور قطع پخش این رویداد جهانی برای جذب مخاطب و علاقه مندان به این رشته بسیار خوب است و می تواند به توسعه دوچرخه سواری کمک کند اما چرا رسانه ملی در جایی که باید حامی تیم های ملی ایران باشد از آنها حمایت نمی کند!

فرامرز می آبادی دبیر و سخنگوی فدراسیون هندبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از بین بازیهای دور مقدماتی تنها سه بازی از تلویزیون ماهواره ای اعلام شده از سوی میزبان پخش شده که دو بازی آن بازی اردنی ها بوده و یکی هم بازی اردن وایران بوده است.

وی افزود: از تصاویر پخش شده می توان فهمید که سالن میزبان در شان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا نیست و در کنار آن پخش تلویزیونی آن تنها با یک دوربین صورت می گیرد. با این حال ما برای حمایت از تیم جوانان و پاسخگویی به علاقمندان هندبال در ایران پیگیر پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیمای ایران هستیم و امیدوارم تلویزیون در مرحله دوم و مراحل نهایی بازیها با پخش مسابقات از ما حمایت کند.

صادق حسینی مدیر روابط عمومی فدراسیون هندبال نیز در این رابطه به مهر گفت: ما دنبال حل این مسئله هستیم. امیدواریم به زودی شاهد پخش بازیها از تلویزیون باشیم. صدا و سیما این قول را داده که در مراحل بالاتر این رقابتها؛ یعنی مسابقات نیمه نهایی و نهایی بتواند با خرید امتیاز پخش تلویزیونی مسابقات این دیدارها را به سمع و نظر علاقه مندان برساند.