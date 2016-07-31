به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی فرنگی کار وزن ۶۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران یکی از امیدهای کسب مدال در المپیک ریو است که با توجه به کارنامه درخشان و توانایی بالای فنی، انتظارات زیادی از او برای کسب دومین طلای المپیک می‌رود.

مرد طلایی المپیک لندن در آخرین مرحله از تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی که هم اکنون در خانه کشتی تهران پیگیری می شود نیز با تمام توان مشغول تجهیز و آماده سازی است تا پاسخ خوب به اعتماد مربیان و توقعات اهالی کشتی بدهد. وی در همین راستا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: خوشبختانه طی یکسال اخیر تمرینات بسیار خوب و سازنده ای را زیر نظر محمد بنا و کادر فنی پشت سر گذاشتم. البته همچنان از سوی بسیاری از متولیان ورزشی به ما توجه کافی نمی شود و مورد حمایت و توجه آنان نیستیم اما دلمان گرم است به لطف خدا و دعای مردم تا با دستی پر از المپیک به کشور باز گردیم.

وی افزود: متاسفانه بی تفاوتی و کم توجهی به جوانان آینده دار و قهرمانان ارزنده ورزشی کشورمان ادامه دارد، در حتالیکه همین ورزشکاران بارها موجه افتخارآفرینی و غرور ملی شدند و همچنان می توانند برای این مرز و بوم در میادین بزرگ جهانی و المپیک بدرخشند.

نوروزی در پاسخ به این سوال که چه شناختی از حریفانش در المپیک دارد گفت: در وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی، حدود ۷ تا ۸ حریف بسیار خوب و قدرتمند در المپیک حضور دارند که رقابت تنگاتنگی با هم خواهند داشت. البته دلیل این مساله نیز ادغام اوزان ۶۶ و ۷۱ کیلوگرم بود که باعث شد برخی از قهرمانان نامدار با توجه به اوزان جدید به وزن ۶۶ کیلو بیایند. رسول چونایف، استابلر، جی هیونگ و همچنین برخی دیگر از مدعیان قزاقستان، بلغارستان و ارمنستان از جمله نفرات توانمند این وزن هستند که مطمئنا کار را برای من بسیار سخت خواهند کرد.

قهرمان شیرازی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان اظهار داشت: تمامی دیدارهای المپیک حکم فینال را دارد. من نیز همچون همیشه کم کاری نخواهم کرد و امیدوارم بتوانم با یک مدال خوشرنگ پاسخگوی محبت و دعای مردم باشم.