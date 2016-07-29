  1. استانها
  2. خوزستان
۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

در حکمی از سوی استاندار خوزستان؛

اختیار شورای سلامت خرمشهر وشادگان به فرماندار آبادان تفویض شد

اختیار شورای سلامت خرمشهر وشادگان به فرماندار آبادان تفویض شد

آبادان- در حکمی از سوی استاندار خوزستان اختیار شورای سلامت شهرهای خرمشهر و شادگان به فرماندار آبادان تفویض شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توجه ویژه استاندار خوزستان به بهبود وضعیت بهداشت و سلامت مردم در شهرهای مختلف استان و تلاش وی در فراهم کردن شرایط بهتر در حوزه سلامت و امنیت غذایی سبب اتخاذ تصمیم وی در تفویض اختیار شورای سلامت شهرهای خرمشهر و شادگان به فرماندار آبادان شد.

در حکم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان آمده است: با عنایت به جایگاه ویژه سلامت مقتضی است، جلسات شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان که تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان می باشند در موعد مقرر و با مسئولیت جنابعالی و حضور فرمانداران شهرستانهای خرمشهر و شادگان تشکیل و نتایج حاصله را به اینجانب گزارش شود.

کد مطلب 3726813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه