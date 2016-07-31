«استراتفور» مدعی شد: پایگاه افسریه میزبان موقت «اس ۳۰۰» می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده آمریکایی «استراتفور» با استناد به برخی تصاویر ماهواره ای مدعی شد ایران در حال زمینه چینی برای عملیاتی کردن سامانه دفاع موشکی اس – ۳۰۰ است که اولین بخش از آن را در ماه می سال میلادی جاری (۲۰۱۶) از روسیه تحویل گرفت.

به ادعای استراتفور، تصاویر ماهواره ای حاکی از اجرای عملیات ساختمانی فشرده در یکی از پایگاه های نظامی شرق تهران واقع در منطقه «افسریه» است.

گفته می شود که دامنه ساخت و ساز در این پایگاه به مراتب متفاوت تر از آن چیزی است که در سایر پایگاه های هوایی ایران مشاهده می شود. در عین حال، موقعیت پایگاه افسریه دلیلی است برای اینکه از آن به عنوان آشیانه موقت و آزمایشی اس – ۳۰۰ استفاد شود.

استراتفور در گزارش خود بی آنکه به نام دقیق پایگاه اشاره کند، می نویسد: پایگاه افسریه در محلی قرار دارد که چندین تسهیلات نظامی دیگر آن را احاطه کرده است که از آن میان می توان به پادگان های تیپ ۶۵ نیروی ویژه هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران و مراکز فرماندهی واحد سایبری سپاه قدس اشاره کرد.

سامانه اس ۳۰۰ می تواند فضایی به شعاع ۲۰۰ کیلومتر را در تیررس خود بگیرد و گفته می شود که نزدیکی پایگاه مورد نظر به تهران سبب می شود که سامانه دفاعی علاوه بر پایتخت ایران، حفاظت از سایت های هسته ای کشور را نیز تامین کند.

اما همانطور که پیشتر گفته شد، با توجه به فعالیت های پیشین پایگاه افسریه و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، کاربردی که فعلا برایش در نظر گرفته شده بیشتر در جهت برآورده کردن اهداف آزمایشی است تا ایجاد حباب امنیتی بر فراز تهران.

استراتفور در تعریفی که از پایگاه هوایی مورد نظر ارائه می دهد، آن را محلی برای استقرار سامانه دفاعی اس- ۲۰۰ ارتش شوروی سابق معرفی می کند حال آنکه این پایگاه برای ارتش ایران بیشتر حکم محل آموزش را دارد تا عملیات. این در حالی است که تسهیلات مشابهی که میزبانی اس – ۳۰۰ را به عهده خواهند گرفت نیز بی شک از خصوصات یکسانی برخوردار خواهند بود.

به همین دلیل، طبق ادعای استراتفور، پایگاه افسریه آن هم در شرایطی که ایران به فکر اصلاح زیرساخت های فرسوده نیروی هوایی است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

این پایگاه تحلیلی در ادامه برآوردی که از توان نظامی ایران با تکیه بر سامانه دفاعی جدید ارائه می دهد، می نویسد: ایرانی ها وقت را تلف نمی کنند و با توجه به اینکه بقیه بخش های اس – ۳۰۰ در طول سال جاری به تهران تحویل داده می شود، شاید شاهد آغاز عملیات ساخت و ساز در دیگر پایگاه های نظامی سراسر ایران باشیم تا به این وسیله آشیانه دائمی باتری های سامانه دفاع هوایی تامین شود.

به ادعای استراتفور، عملیات ساخت و ساز در دیگر پایگاه ها می تواند رازگشای این معما باشد که ایران چگونه می خواهد موقعیت استقرار دفاع هوایی خود را با در نظر گرفتن عواملی چون مراکز جمعیتی، خلیج فارس و تسهیلات هسته ای، نظامی و سیاسی تعیین کند.