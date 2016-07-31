داعش برای مقابله با انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی صبح یکشنبه در جمع رزمندگان، بسیجیان، خانواده های معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم روستای طزره از توابع دامغان و به میزبانی آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) این روستا، با بیان اینکه وجود تلاش های آمریکا که از داعش حمایت مالی و تجهیزاتی می کند اما با حضور رزمندگان اسلام و مدافعان حرم نقشه های آنان بر ملا شده است، ابراز داشت: داعش از بهترین و پیشرفته ترین ابزار اطلاعاتی برخوردار است ولی تاکنون نتوانسته به اهداف خود که با حمایت های مالی و تجهیزاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برخوردار است دست پیدا کند و با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه امنیت در کشورهای اسلامی یک نعمت به حساب می آید که وجود آن را مرهون رشادت ها و جانفشانی های مدافعان حرم می دانیم که نباید آن را فراموش کنیم، ابراز داشت: تضعیف مسلمانان از اهداف اصلی تکفیری ها و داعش در منطقه است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، باتاکید بر اینکه امروز قدرتمندترین نیروهای مردمی را در کشور سوریه داریم که این به پاس حضور فعال نیروهای مدافع حرم و ملت ایران است، افزود: مدافعان حرم با حضور و دفاع از حریم امامت و ولایت حماسه آفریدند و باید قدردان زحمات و جانفشانی های آنان باشیم.

شاهچراغی ادامه داد: مردم ایران ملتی بزرگ است که هرجا لازم شد حضوری فعال داشته و وارد عرصه شدند و حماسه های تاریخی و ماندگار آفریدند لذا باید گفت دفاع مقدس، جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی و نبرد با دشمنان از جمله حماسه هایی بود که ملت ایران رقم زد و حماسه جانانه خلق کردند.

وی ضمن تجلیل از مردم شهید پرور روستای طزره و گرامیداشت یاد و خاطره ۲۸ شهید والامقام این روستا، گفت: مردم این روستا در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس عملکردی درخشان از خودشان برجای گذاشت و تقدیم شهیدان و نخستین شهید انقلاب اسلامی و آخرین شهید در عملیات غرور آفرین مرصاد نمونه ای بارز از این دلاور مردی ها و جانفشانی های مردم طزره است.