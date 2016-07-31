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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۰۰

مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل:

توانمندی بانوان اردبیلی در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود

توانمندی بانوان اردبیلی در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود

اردبیل – مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل گفت: توانمندی بانوان استان در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمد لو بعدازظهر یکشنبه در جشن صعود تیم فوتبال نمین سرامیک به لیگ برتر تصریح کرد: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و لازم است مسئولان به توانمندی بانوان ایمان داشته و از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف استفاده کنند.

وی افزود: بانوان جامعه اسلامی همواره اثبات کرده‌اند از سلامت و توانمندی بالقوه در عرصه‌های مختلف برخوردار هستند و هر کجا مورد حمایت قرار گرفته‌اند پتانسیل خود را اثبات کرده‌اند.

مدیرکل امور بانوان استاندار متذکر شد: پیش از این در زمینه آموزش و امروز در زمینه ورزش شاهد رشد و شکوفایی دختران و زنان اردبیلی هستیم و انتظار می‌رود مسئولان حمایت‌های لازم را از تداوم چنین فعالیت‌هایی داشته باشند.

محمدلو موفقیت تیم فوتبال بانوان نمین سرامیک را موفقیت استان دانست و تأکید کرد: دفتر امور بانوان استانداری تا حد توان از این تیم و برنامه‌های آن حمایت می‌کند.

وی با تأکید به اینکه در رقابت‌های صعود به لیگ برتر زمینه‌ای فراهم شد تا فوتبالیست‌های اردبیلی خود را اثبات کنند، ادامه داد: حمایت مسئولان شهر اردبیل و حمایت بخش خصوصی از این تیم نیز قابل تقدیر است.

مدیرکل امور بانوان استاندار متذکر شد: فوتبال یک ورزش جمعی محسوب می‌شود و موفقیت بانوان در یک ورزش جمعی به واقع قابل توجه است.

محمدلو افزود: متأسفانه در بیشتر مواقع امور جمعی، تعاونی و شرکتی در اردبیل موفقیت لازم را کسب نمی‌کند و به دلیل اهمیت این موضوع لازم است تیم فوتبال بانوان مورد حمایت قرار گیرد.

کد مطلب 3728286
محمد میرزایی ناطق

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