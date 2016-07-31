به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمد لو بعدازظهر یکشنبه در جشن صعود تیم فوتبال نمین سرامیک به لیگ برتر تصریح کرد: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و لازم است مسئولان به توانمندی بانوان ایمان داشته و از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف استفاده کنند.

وی افزود: بانوان جامعه اسلامی همواره اثبات کرده‌اند از سلامت و توانمندی بالقوه در عرصه‌های مختلف برخوردار هستند و هر کجا مورد حمایت قرار گرفته‌اند پتانسیل خود را اثبات کرده‌اند.

مدیرکل امور بانوان استاندار متذکر شد: پیش از این در زمینه آموزش و امروز در زمینه ورزش شاهد رشد و شکوفایی دختران و زنان اردبیلی هستیم و انتظار می‌رود مسئولان حمایت‌های لازم را از تداوم چنین فعالیت‌هایی داشته باشند.

محمدلو موفقیت تیم فوتبال بانوان نمین سرامیک را موفقیت استان دانست و تأکید کرد: دفتر امور بانوان استانداری تا حد توان از این تیم و برنامه‌های آن حمایت می‌کند.

وی با تأکید به اینکه در رقابت‌های صعود به لیگ برتر زمینه‌ای فراهم شد تا فوتبالیست‌های اردبیلی خود را اثبات کنند، ادامه داد: حمایت مسئولان شهر اردبیل و حمایت بخش خصوصی از این تیم نیز قابل تقدیر است.

مدیرکل امور بانوان استاندار متذکر شد: فوتبال یک ورزش جمعی محسوب می‌شود و موفقیت بانوان در یک ورزش جمعی به واقع قابل توجه است.

محمدلو افزود: متأسفانه در بیشتر مواقع امور جمعی، تعاونی و شرکتی در اردبیل موفقیت لازم را کسب نمی‌کند و به دلیل اهمیت این موضوع لازم است تیم فوتبال بانوان مورد حمایت قرار گیرد.