به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمد لو بعدازظهر یکشنبه در جشن صعود تیم فوتبال نمین سرامیک به لیگ برتر تصریح کرد: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل میدهند و لازم است مسئولان به توانمندی بانوان ایمان داشته و از این ظرفیت در حوزههای مختلف استفاده کنند.
وی افزود: بانوان جامعه اسلامی همواره اثبات کردهاند از سلامت و توانمندی بالقوه در عرصههای مختلف برخوردار هستند و هر کجا مورد حمایت قرار گرفتهاند پتانسیل خود را اثبات کردهاند.
مدیرکل امور بانوان استاندار متذکر شد: پیش از این در زمینه آموزش و امروز در زمینه ورزش شاهد رشد و شکوفایی دختران و زنان اردبیلی هستیم و انتظار میرود مسئولان حمایتهای لازم را از تداوم چنین فعالیتهایی داشته باشند.
محمدلو موفقیت تیم فوتبال بانوان نمین سرامیک را موفقیت استان دانست و تأکید کرد: دفتر امور بانوان استانداری تا حد توان از این تیم و برنامههای آن حمایت میکند.
وی با تأکید به اینکه در رقابتهای صعود به لیگ برتر زمینهای فراهم شد تا فوتبالیستهای اردبیلی خود را اثبات کنند، ادامه داد: حمایت مسئولان شهر اردبیل و حمایت بخش خصوصی از این تیم نیز قابل تقدیر است.
مدیرکل امور بانوان استاندار متذکر شد: فوتبال یک ورزش جمعی محسوب میشود و موفقیت بانوان در یک ورزش جمعی به واقع قابل توجه است.
محمدلو افزود: متأسفانه در بیشتر مواقع امور جمعی، تعاونی و شرکتی در اردبیل موفقیت لازم را کسب نمیکند و به دلیل اهمیت این موضوع لازم است تیم فوتبال بانوان مورد حمایت قرار گیرد.
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