طرح حذف دفترچه درمان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها شامل حذف دفترچه درمان با استفاده از کارت هوشمند بیمه سلامت، محاسبه و پرداخت متمرکز مقرری مستمری ها، ارائه خدمات درمانی از طریق نسخ الکترونیکی در مراکز درمانی و مرکز ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی است.

همچنین طرح بهبود و روانسازی فرایندها در ارائه خدمات شعب، طرح ساختار نوین ارائه خدمات و سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی افتتاح شد.

افزون بر این پرداخت متمرکز و همپوشانی اطلاعات مقرری بگیران بیمه بیکاری و طراحی و پیاده سازی سرویس های بیمه ای با هسته مالی و ارتباط سیستم های اطلاعات اقدام تعهدی از دیگر پروژه های افتتاح شده این سازمان است.

بر اساس این گزارش افتتاح طرح حذف دفترچه درمانی تامین اجتماعی در درمانگاه آزادی تهران نیز آغاز شده است. در راستای اجرای این طرح دیگر نیازی به دفترچه نیست و فقط با ارائه کارت ملی خدمات درمانی در این درمانگاه به بیمار ارائه می شود.

این طرحها امروز از طریق ویدیوکنفرانس و با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی افتتاح شد.