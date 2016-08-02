شورای امنیت اوضاع سودان جنوبی را رو به وخامت توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی امکان بازدید از دو کشور سودان و سودان جنوبی در ماه میلادی آینده با هدف تلاش برای بازگرداندن صلح به این منطقه در پی تشدید ناآرامی های اخیر است.

در همین راستا، «رملان بن ابراهیم» نماینده مالزی در سازمان ملل که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه میلادی آگوست را بر عهده دارد اعلام کرد که تصمیم گیری نهایی در خصوص سفر به سودان و سودان جنوبی بر مبنای ارزیابی های شورا اتخاذ خواهد شد.

وی مساعد بودن وضعیت امنیتی را از شرایط تحقق این بازدید عنوان کرد.

در عین حال وی هشدار داد که شرایط در «جوبا» پایتخت صودان جنوبی رو به وخامت است و از همین رو بازید نمایندگان شورای امنیت در راستای اجرای مفاد پیمان صلح بسیار مفید ارزیابی می شود.

در اوایل ماه میلادی گذشته (جولای)، شهر جوبا شاهد درگیری های شدید بین طرفداران «سالوا کر» رئیس جمهوری سودان جنوبی و «ریک ماکار» معاون سابق ریاست جمهوری بود.

ماکار در ماه آگوست سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) برای فرونشاندن جنگ داخلی که دو نیم سال طول کشید با کر به توافق رسید حال آنکه صلح در عمل هیچگاه به کشور کوچک سودان جنوبی بازنگشت.

رابطه ماکار و کر در یک سال گذشته دارای فراز و نشیب هایی بوده است. ماکار که قبل از شورش سمت معاونت ریاست جمهور را بر عهده داشت، بعد از امضای پیمان صلح مجدد به این مقام منصوب شد حال آنکه وی هفته پیش با تشدید درگیری ها مجددا از سمت خود برکنار شد- اقدامی که احتمالا وضعیت سودان جنوبی را بیش از پیش بحرانی می کند.