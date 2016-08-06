سهیل سمی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار ترجمه‌اش از آخرین رمان دان دلیلو نویسنده و نمایشنامه‌نویس آمریکایی با عنوان «کی صفر» خبر داد که از سوی نشر چترنگ در دست انتشار قرار گرفته است.

سمی درباره این رمان به مهر گفت: «کی صفر» که در انگلیسی با عنوان «zero k» منتشر شده آخرین رمان دلیلو است که در سال۲۰۱۶ منتشر شد و رمانی فلسفی علمی و تخیلی با مضمون مرگ و جاودانگی به شمار می‌رود.

وی افزود: در این رمان ما با ابرسرمایه‌داری روبروییم که سعی دارد مردم را با فریز کردن، زنده نگاه دارد تا در سال‌های بعد بتواند از هوشیاری آنها استفاده ببرد. در این میان پسر او که رویکردی منفی به فعالیت‌پدرش دارد داستان اقدامات پدرش را روایت می‌کند.

این مترجم در ادامه از تلاش برای ترجمه تمامی آثار غیر نمایشنامه‌ای ساموئل بکت خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و داستان‌های ساموئل بکت را برای انتشار در اختیار نشر ثالث قرار داده‌ام و دو اثر دیگر از این نویسنده را نیز با عنوان «آنطور که هست» و «عشق اول» در دست ترجمه دارم.

به گفته سمی ترجمه او از دو اثر فروید با عنوان «تاویل رویا» و «آسیب‌شناسی زندگی روزمره» نیز در نشر جیحون در دست انتشار است.

وی همچنین با اشاره به انتشار ترجمه تازه خود از رمان «اتاق جیکب» اثر ویرجینیا وولف نیز گفت: این رمانی است که در آن وولف تکنیک جریان سیال آگاهی را به کار می‌بنند و پایه‌گذار حضور آن در دیگر آثار مشهورش مانند اورلاندو و فانوس دریایی می‌شود. او در این اثر به مقایسه وضعیت زندگی در اروپای قبل و بعد از جنگ جهانی پرداخته و نشان می‌دهد چطور این قاره در اثر جنگ از آرامش رها شده و نابود می‌شود. او در این دوره گذار سعی کرده تضاد میان آرامش و تباهی جنگ را به تصویر بکشد.