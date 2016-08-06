سورپرایز «ترامپ» برای حزب جمهوریخواه/ از «رایان» حمایت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در اقدامی غافلگیر کننده که گمان می رود به منظور پایان دادن به اختلافات درون حزبی انجام گرفته است، از انتخاب مجدد «پل رایان» سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا حمایت کرد.

رایان که نماینده ایالت «ویسکانسین» است در تاریخ ۹ ماه میلادی جاری (آگوست) رقابت مقدماتی حوزه انتخابی خود را پیش رو دارد.

این اقدام در حالی انجام می گیرد که رایان اگرچه در جریان تعیین نامزد نهایی حزب از ترامپ حمایت کرد، در عین حال از مردم خواست تا به هنگام رای دادن به وی به وجدان خود رجوع کنند – اظهار نظری دو گانه که از سوی برخی کارشناسان مصداق جمله «به وی رای ندهید» را داشت.

از سوی دیگر، ترامپ از انتخاب مجدد «جان مک کین» سناتور ایالت «آریزونا» و رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا و همچنین «کلی آیوت» سناتور ایالت «نیوهمپشایر» حمایت کرد. این دو در رقابت سنا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام می گیرد، با چالش جدی برای احیاء جایگاه خود مواجه هستند.

ترامپ در توضیح اقدام اخیر خود به طرفداری از برخی چهره های سرشناس حزب جمهوریخواه که در پاره ای از موارد با وی سر ناسازگاری دارند، گفت: ما (جمهوریخواهان) نیازمند اتحاد هستیم و باید انتخابات ریاست جمهوری را ببریم.

وی با تشبیه حزب جمهوریخواه به خیمه ای بزرگ از لزوم جذب فراگیر هرکس با هر سلیقه ای به زیر سقف آن سخن گفت و از آن به عنوان تنها راه شکست «هیلاری کلینتون» رقیب دموکرات یاد کرد.

جالب آنکه چرخش مواضع ترامپ به نفع رایان ۷۲ ساعت پس از آن اتفاق می افتد که در مصاحبه با روزنامه «واشنگتن پست» از عدم آمادگی خود برای حمایت از وی سخن گفت.

به این ترتیب، ترامپ که به ضد و نقیض گویی شهره است در حرکتی که تا حدی پراگماتیک و عملگرایانه به نظر می آید اعلام کرد که اگرچه سیستم آشفته سیاسی آمریکا نیازمند دگرگونی اساسی است، وی به همکاری همه جمهوریخواهان برای تحقق تغییرات مورد نظر خود نیاز دارد.