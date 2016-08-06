فستیوال موسیقی در کاخ گلستان منتفی شد/ میزبانی در کاخ نیاوران

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود فستیوال «شب‌های موسیقی بارانا» با حضور تعدادی از هنرمندان نامدار موسیقی ایرانی در مجموعه تاریخی کاخ گلستان با هفت اجرا از ۲۰ تا ۲۹ مرداد ماه در کاخ گلستان برگزار شود.مسئولان برگزاری این فستیوال نیز این خبر را زودتر از موعد و تاییدیه سازمان میراث فرهنگی اطلاع رسانی کردند درحالی که مسئولان کاخ گلستان نیز در جریان برگزاری این برنامه نبودند. اما اداره کل پایگاه‌های جهانی مجوز آن را صادر کرده بود.

در این باره فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر پایگاه‌های میراث جهانی به خبرنگار مهر گفته بود: مجوز برگزاری فستیوال موسیقی را داده‌ایم. ما برای برگزاری فستیوال موسیقی مشکلی نداریم. تنها مسئله ما برای حضور گروه‌های فیلمبرداری در بناهای تاریخی است. برگزاری یک مراسم فرهنگی در میراث جهانی مشکلی نخواهد داشت.

اما آنطور که معاون میراث فرهنگی کشور گفت باید این موضوع نهایی می‌شد سپس اطلاع رسانی انجام می‌گرفت. محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع بیان کرد: درباره اینکه این فستیوال در کدام مکان تاریخی و به چه صورت برگزار شود، می‌بایست مجوز سازمان میراث فرهنگی را بگیرند. هنوز نتیجه نهایی این توافقات و اصولی که باید به آن پایبند باشند، به من اعلام نشده است. برگزارکنندگان این برنامه می‌بایست فرآیند برگزاری فستیوال موسیقی را در مجموعه رعایت کرده و بدانند.

اکنون پس از چند روز از اعلام خبر اول و اطلاع رسانی های انجام شده درحالی که تنها چهار روز به برگزاری این فستیوال مانده است، فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر پایگاهها از تغییر تصمیم سازمان میراث فرهنگی برای انتخاب مکان برگزاری برنامه اطلاع داد و به خبرنگار مهر گفت: یکی از شروط ما برای برگزاری این فستیوال در کاخ جهانی گلستان این بود که تعداد حضار، بیش از ظرفیت کاخ نباشد به همین دلیل پس از بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم که بهتر است برنامه سبک تری را در این کاخ برگزار کرده و این فستیوال به کاخ نیاوران منتقل شود.به همین منظور در حال حاضر برگزاری فستیوال در کاخ گلستان منتفی شده است.

وی ادامه داد: طبق صحبت های انجام شده با مسئولان برگزاری فستیوال قرار شد پس از این برنامه، در زمان بهتری، برنامه موسیقی دیگری را با حضور افراد کمتری در کاخ گلستان برگزار کنند. چون حساسیت ها برای حضور حدود هزار نفر در کاخ جهانی گلستان زیاد است اما این حساسیت درباره کاخ نیاوران وجود ندارد.

عزیزی در پاسخ به اینکه چرا قبل از صدور مجوز و اطلاع رسانی های انجام شده، سازمان میراث فرهنگی به این نتیجه نرسید که کاخ گلستان نمی تواند میزبان هزار نفر جمعیت باشد گفت: هنوز به قطعیت نرسیده بودیم که مسئولان اجرای برنامه اطلاع رسانی کردند.

پیش از این برگزاری فستیوال موسیقی در عمارت مسعودیه موجب شده بود تا دوستداران میراث فرهنگی نسبت به ارتعاشات حاصل از برگزاری کنسرت در بنای تاریخی انتقاد کنند. اکنون اگرچه مکان برگزاری این فستیوال حضور بیش از هزار نفر در محوطه کاخ گلستان عنوان شده ولی برخی دیگر از افراد حساسیت های دیگری برای برگزاری این فستیوال در محوطه کاخ گلستان و میدان ارگ عنوان می کردند.