به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی دو اثر از سید مهدی شجاعی با عناوین «از نیستان و... دیگرستان» و «امروز بشریت...» اثر سید مهدی شجاعی در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شود.

«از نیستان و... دیگرستان» شامل برخی از داستان‌های اجتماعی نویسنده است که با زبانی تند و تیز و گزنده نوشته شده است. این مجموعه داستان با وجود این که تنها ۱۴ داستان از آثار شجاعی در این دهه را شامل می شود، اما در میان خود داستان هایی مانند پارک دانشجو را ارائه کرده است که در سال های نخست تألیف خود در مجله نیستان سر و صدای زیادی به راه انداخت.

کتاب «امروز بشریت...» نیز مجموعه‌ای از داستان‌های اجتماعی شجاعی است. و نویسنده در این داستان‌ها زاویه‌ای از جامعه خودش را می‌بیند و به چالش می‌کشد که شاید به دلیل فضای خاص دهه شصت و سال‌های دفاع مقدس کمتر نویسنده‌ای به آن توجه کرده و یا میل به شکافتن آن پیدا می‌کند. با این حال شجاعی این نکات ظریف را در دل انسان‌های داستانش که از قضا افرادی بسیار معمولی و قابل دسترس برای مخاطبانش به شمار می‌روند، شناسایی کرده و به کالبد شکافی عاطفی و احساسی آنها در معرض دید مخاطبانش می‌پردازد.

این دو مجموعه داستان در نشستی با عنان ترنم قلم با مدیریت محمد رضا گودرزی و با حضور سیدمهدی شجاعی و محمد مهدی رسولی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

مکان برگزاری این نشست در فرهنگسرای گلستان واقع در میدان هلال احمر تهران و زمان برگزاری آن نیز ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد ماه خواهد بود.