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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

۱۹ فرنگی‌کار جوان به اردو دعوت شدند

۱۹ فرنگی‌کار جوان به اردو دعوت شدند

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی با حضور ۱۹ کشتی‌گیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای ۲۵ مرداد تا ۷ شهریور ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد، سعید احمدیان (خوزستان) محمد دانیالی (لرستان)
۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) امیرحسین حاجی پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) مسعود افتخاری مقدم (خراسان رضوی)
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی، حسین ابراهیمی (قم) سید احسان موسوی (خوزستان)
۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان) علیرضا شیخی (البرز)
۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) نامدار اسدی (خوزستان) محمد بیرانوند (خوزستان)
۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) سهیل کهنسال (خوزستان)
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده ملایی
ماساژور: محمد علیزاده
سرپرست: مهدی شربیانی

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۹ تا ۱۴ شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3739556

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