به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای ۲۵ مرداد تا ۷ شهریور ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد، سعید احمدیان (خوزستان) محمد دانیالی (لرستان)

۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) امیرحسین حاجی پور (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) مسعود افتخاری مقدم (خراسان رضوی)

۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)

۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی، حسین ابراهیمی (قم) سید احسان موسوی (خوزستان)

۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان) علیرضا شیخی (البرز)

۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) نامدار اسدی (خوزستان) محمد بیرانوند (خوزستان)

۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) سهیل کهنسال (خوزستان)

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده ملایی

ماساژور: محمد علیزاده

سرپرست: مهدی شربیانی

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۹ تا ۱۴ شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار می‌شود.