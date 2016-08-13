به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای ۲۵ مرداد تا ۷ شهریور ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد، سعید احمدیان (خوزستان) محمد دانیالی (لرستان)
۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) امیرحسین حاجی پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) مسعود افتخاری مقدم (خراسان رضوی)
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی، حسین ابراهیمی (قم) سید احسان موسوی (خوزستان)
۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان) علیرضا شیخی (البرز)
۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) نامدار اسدی (خوزستان) محمد بیرانوند (خوزستان)
۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) سهیل کهنسال (خوزستان)
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده ملایی
ماساژور: محمد علیزاده
سرپرست: مهدی شربیانی
رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۹ تا ۱۴ شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار میشود.
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