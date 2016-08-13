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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

رئیس امور عشایری دهلران خبر داد:

هزینه ۶۰۰ میلیون ریالی برای مرمت راه های عشایری دهلران

هزینه ۶۰۰ میلیون ریالی برای مرمت راه های عشایری دهلران

ایلام-رئیس امور عشایری دهلران گفت: ۶۰۰ میلیون ریال برای مرمت و نگهداری راه های عشایری این شهرستان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی امور عشایری ایلام، ولی پالیزبان اعلام کرد: نگهداری و مرمت ۱۲۰ کیلومتر راه عشایری در مناطق بهارآب، جر، سه گلال، چمسرخ، هر مشهد و مازدگه با استفاده از این اعتبار انجام شده است.

پالیزبان با بیان اینکه ۸۰ خانوار عشایری ساکن در این مناطق از نعمت راه دسترسی مناسب بهره مند شدند، اضافه کرد: برنامه ریزی برای مرمت دیگر راه های عشایری شهرستان در دست انجام است.

وی از توزیع ۱۵ هزار متر مکعب آب سالم و بهداشتی بین ۳۰۰ خانوار عشایری شهرستان در چهار ماه گذشته خبر داد وافزود: تامین آب شرب سالم و بهداشتی عشایر از اموری است که مستمر پیگیری می شود.

کد مطلب 3739571

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