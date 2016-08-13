ضرغامی به دیدن «آقای نخست وزیر» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی رییس اسبق صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در جلسه اکران خصوصی مستند «آقای نخست وزیر» با بیان اینکه این مستند کار ارزشمندی است، گفت: در عین حال که تیم تولیدکننده جوان هستند پختگی، تتبع و کار کارشناسی خوبی در این مستند دیده می شود و بسیار بصیرت آفرین است.

وی با اشاره به اینکه این روایت در دوران ما می تواند پر از درس باشد، توضیح داد: گفتگو با نزدیکان دکتر مصدق و مهندس بازرگان نیز برای روایت مستند بسیار خوب بود. ارزش این کار به این است که هم عبدخدائی از فدائیان اسلام و هم داوود هرمیداس باوند از اعضای بلند پایه جبهه ملی راوی هستند.

حسین دهباشی تاریخ پژوه و مستندساز تاریخ شفاهی ایران در دوره پهلوی پس از مشاهده این اثر، بیان کرد: مصدق خود مخلوق نهضت نفت است ولی همه می خواهند بگویند مصدق خالق این نهضت بوده است. باید گفته شود که مصدق چگونه به نقطه ای می رسد که قصد منحل کردن مجلس را دارد.

وی بیان کرد: تصور اینکه کودتا را تنها آمریکایی ها با چند هزار دلار رقم زدند صحیح نیست. این برهه از تاریخ درس های فراوانی برای امروز ملت ما دارد باید دانست اشتباهات و غفلت های بزرگ جریان ها و سران مذهبی و ملی نهضت موجب شده بود مردم و نیروهای انقلابی نسبت به این تحرکات بی تفاوت شوند. الان شرایط با گذشته فرق کرده است باید این خطاها بیان شود تا مشخص شود نتیجه این اشتباهات و غفلت یک روزه مردم سال ها تحمل استبداد است.

این مستندساز توضیح داد: همواره روایت این بوده است که مصدق که مشکلی نداشت، مردم هم از او حمایت می کردند، کاشانی هم مشکلی نداشت اما آمریکایی ها توانستند در کشور کودتا راه اندازند. بزرگ کردن نقش خارجیان در کودتا برای این است که اشتباهات دولت مصدق دیده نشود.

دهباشی گفت: اشتباه جریان های مذهبی نیز این بود که فکر می کردند اگر مصدق خود رای است و با او مشکل دارند، می توانند مانند گذشته در مقابل شاه و نخست وزیر او بایستند لذا برای جلوگیری از کودتا کاری انجام ندادند اما شاه آن سال ها تغییر می کند و با یک دستگاه امنیتی مانند ساواک فضایی متفاوت از گذشته را در کشور ایجاد می کند.

مستند «آقای نخست وزیر» جدیدترین اثر سفیر فیلم به سفارش سازمان هنری رسانه ای اوج، در مصاحبه با اعضای جبهه ملی، نهضت آزادی و فدائیان اسلام به ابعاد پیدا و پنهان برهه ای تاریخی از دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق پرداخته است.

مراسم اکران و رونمایی از این اثر، روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه ساعت ۱۷ در تالار سوره حوزه هنری برگزا می شود.