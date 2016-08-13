دومین طلای ایران بر سینه مرادی درخشید/ ایران در رده ۲۱

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، مسابقات دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری سی و یکمین دوره بازیهای المپیک بامداد امروز یکشنبه آغاز شد که تیم ملی ایران با دو وزنه بردار این در این رقابت حضور پیدا کرد و موفق به کسب یک مدال طلا و صعود به رده بیست و یکم جدول توزیع مدال ها شد.

علی هاشمی وزنه بردار جوان کشورمان که درخواست وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی کرده بود زودتر از سهراب مرادی به روی تخته آمد و در حرکت اول نتوانست این وزنه را مهار کند. وی در حرکت دوم ۱۷۳ کیلوگرم را هم بالای سر نبرد اما در سومین حرکت موفق شد همین وزنه را مهار کند تا به کارش در حرکت یکضرب پایان دهد.

هاشمی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کرد و برای حرکت دوم ۲۲۰ کیلوگرم را انتخاب کرد که موفق به مهار این وزنه نشد. وی در حرکت سوم هم از داوران سه چراغ قرمز دریافت کرد و با ۳۸۳ کیلوگرم در مجموع به کارش پایان داد.

سهراب مرادی هم در حرکت اول خود در مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرم ناکام ماند اما در حرکت موفق بود و در حرکت سوم وزنه ۱۸۲ کیلوگرم را مهار کرد تا در رده نخست جدول رده بندی یکضرب قرار بگیرد.

سهراب مرادی در نخستین حرکت دو ضرب خود وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و با همین حرکت مدال طلایش را قطعی کرد. وی برای حرکت دوم به رکورد ۲۳۴ کیلوگرم جهان حمله کرد اما در مهار این وزنه ناکام ماند. مرادی در سومین حرکت هم پشت همین وزنه قرار گرفت اما نتوانست این وزنه را بالای سر ببرد و با ۴۰۳ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.