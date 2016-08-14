به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیردل شامگاه شنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه به مناسبت برگزاری هجدهمین اجلاس شورای جهانی صنایع‌دستی در اصفهان با تشکر ویژه از اصحاب رسانه برای کمک به رفع مشکلات حوزه صنایع دستی اظهار داشت: در سال ۹۴ و ۹۵ بزرگ‌ترین اقدام‌های بین‌المللی برای صنایع دستی ایرانی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ما یک سوم هنرهای جهان را تولید می کنیم اما این هنرها هرگز در عرصه جهانی عرضه نشده بود، افزود: در واقع حدود ۴۹ سال است که ایران عضو شورای جهانی صنایع دستی شده است اما تاکنون هیچ حرکتی از سوی مسئولان در ارتباط با صنایع دستی ایران انجام نشده بود.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان تاکید کرد: مدیر جدید مدیر میراث اصفهان با دیدگاه علمی و با پروپوزال‌های قوی صنایع دستی اصفهان را در پایتخت معرفی کردند تا در نهایت داشته‌های ما به جهانیان معرفی شود که در غیر این صورت ما همچنان تولید کننده نخست دنیا در عرصه صنایع دستی بودیم اما اسم ما در هیچ کجای جهان مطرح نبود.

وی با یادآوری اینکه در سال ۹۴ اصفهان دو عنوان بین المللی شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق را دریافت کرده است، تاکید کرد: در طول این مدت ما تغییر محسوسی در مبانی اقتصادی و فرهنگی این صنعت شاهد نبودیم.

هنرمندان صنایع دستی باید به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند

شیردل با بیان اینکه هنرمندان عرصه صنایع دستی باید در هجدهمین همایش بین المللی صنایع دستی به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند، ابراز داشت: با توجه به پیشینه و توانایی خود در عرصه صادرات صنایع دستی باید تلاش کنیم تا در رتبه نخست صادرات دنیا قرار بگیریم و این امر میسر نیست مگر اینکه مسئولان استانی رسانه ها و مردم کمک کنند تا اجلاس شورای جهانی صنایع‌دستی را به به عنوان رویدادی بزرگ در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور ایران به چشم جهان بکشانیم.

وی اضافه کرد: اتحادیه صنایع دستی برای برگزاری اجلاس پیش رو در حال آموزش دادن مهارت‌های لازم به تجار و صادرکنندگان است تا در مدت اجلاس قراردادهای خوبی را منعقد کنند و جزو برترین صادرکنندگان دنیا قرار بگیرند.