به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی، میزگرد تخصصی خبرگزاری مهر با محوریت بررسی ابعاد مختلف دو عنوان جهانی صنایع دستی اصفهان و تأثیر این جایگاههای بینالمللی بر وضعیت تولید، صادرات، بازار و معیشت هنرمندان، عصر سهشنبه در دفتر خبرگزاری مهر اصفهان برگزار شد.
در این نشست مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، امیر کرمزاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، علیرضا خواجه احمدعطاری رئیس دانشگاه هنر اصفهان، مجالدین تاج رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، محمد عطریان هنرمند پارچه قلمکار، عباس شیردل هنرمند قلمزن و رئیس پیشین اتحادیه صنایع دستی اصفهان و علی بردبار فعال حوزه صادرات فرشینه و صنایع دستی حضور داشتند.
این میزگرد با هدف واکاوی ظرفیتها و چالشهای پیش روی صنایع دستی اصفهان به عنوان نخستین شهر جهانی صنایع دستی و همچنین شهر جهانی خلاق صنایع دستی برگزار شد؛ عناوینی که طی سالهای گذشته اعتبار قابل توجهی برای اصفهان در عرصه بینالمللی ایجاد کرده اما همچنان درباره میزان اثرگذاری آنها بر رونق بازار، افزایش صادرات، بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان و توسعه زیرساختهای صنایع دستی پرسشهای جدی مطرح است.
شرکتکنندگان در این نشست ضمن بررسی دستاوردهای ثبتهای جهانی اصفهان در حوزه صنایع دستی، به موضوعاتی همچون ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای بهرهبرداری از برند جهانی اصفهان، نقش مدیریت استان در حمایت از هنرمندان، چالشهای صادرات، مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی فعالان صنایع دستی، کمبود بازارهای پایدار فروش، ضعف در بازاریابی بینالمللی، توسعه آموزشهای تخصصی و پیوند دانشگاه با تولید صنایع دستی پرداختند.
همچنین در این نشست بر ضرورت تبدیل عنوانهای جهانی صنایع دستی از یک ظرفیت نمادین به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمد هنرمندان تأکید شد.
حاضران با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید صنایع دستی کشور و جهان، معتقد بودند که حفظ مرجعیت اصفهان در این حوزه نیازمند برنامهریزی منسجم، حمایت از نسل جدید هنرمندان، توسعه بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی است.
بررسی ظرفیت صنایع دستی در توسعه گردشگری فرهنگی، نقش صنایع دستی در اقتصاد خلاق، استفاده از فناوریهای نوین برای معرفی محصولات اصفهان در بازارهای جهانی و ضرورت شکلگیری زنجیره کامل تولید تا صادرات از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست تخصصی بود.
گزارش مشروح دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای مطرح شده از سوی مسئولان، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان اقتصادی حاضر در این میزگرد به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، در روزهای آینده از سوی خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
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