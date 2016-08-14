فرودگاه پارسیان راه اندازی می شود/فعالیت ۸ایرلاین داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی نبی عصر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت تجلیل از خبرنگاران برگزار شد، با بیان اینکه ۱۳ فرودگاه در استان هرمزگان وجود دارد که ۶ فرودگاه در تملک شرکت فرودگاه های استان قرار دارد، بیان داشت: فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به عنوان دومین فرودگاه کشور موفق به اخذ گواهینامه بین‌المللی فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشوری شده است.

امانی بنی اشاره کرد: از شش فرودگاه تحت نظارت این اداره کل سه فرودگاه بندرعباس، بندرلنگه و ابوموسی عملیاتی است و سه فرودگاه بستک، پارسیان و میناب به دلیل نداشتن دیوارهای حفاظتی غیر فعال است که برنامه های عملیاتی شدن این سه فرودگاه در دست اجرا است.

وی عنوان کرد: از ۱۳ فرودگاه استان هرمزگان پنج فرودگاه بندرعباس، ابوموسی، قشم، کیش و بندرلنگه به عنوان فرودگاه های مسافری شناخته می شوند و دو فرودگاه جزیره‌ لاوان و جزیره سیری برای فعالیت‌های شرکت اختصاصی شرکت نفت کاربرد دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان با بیان اینکه سایر فرودگاه های استان فعالیت های چندانی ندارند، اضافه کرد: سه فرودگاه بستک، پارسیان و میناب غیر عملیاتی است که در مواقع اضطراری از آنها استفاده خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: فرودگاه بین‌المللی بندرعباس دومین فرودگاه کشور است که موفق به اخذ گواهینامه بین‌المللی فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشوری شده است و شرایط و موقعیت این فرودگاه به‌طوری است که مسافران همزمان در ۸ پرواز در ترمینال داخلی و دو کانتر پرواز خارجی پذیرش می‌شوند که در حال حاضر در فرودگاه بندرعباس هشت ایرلاین داخلی و دو ایرلاین خارجی فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای با فرماندار پارسیان مبنی استفاده از فرودگاه این شهر منعقد شده است و از اول مهرماه سال جاری از سوی شرکت فرودگاه‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کند.

امانی‌بنی ادامه داد: در جهت توسعه فرودگاه بندرعباس، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در برنامه کاری خود در نظر گرفته‌ایم که زهکشی آب‌های سطحی جزو برنامه‌های میان‌مدت فرودگاه بندرعباس است که به‌عنوان برنامه‌های خاص پیش‌بینی شده است. باند فرودگاه بندرعباس از سیستم‌های قدیمی روشنایی برخوردار است و هزینه نگهداری بسیار بالایی در بردارد و از اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها ۷ میلیارد تومان هزینه برای آن در نظر گرفته شده است که طی سال‌های آینده اجرا خواهد شد.

این مسؤول بیان داشت: دیوارهای حفاظتی پیش‌ساخته فرودگاه بندرعباس با توجه به رطوبت در شهر بندرعباس به‌طور خاص در برنامه کاری این اداره‌کل قرار دارد و ساخت آن را به‌صورت بتن پیش‌ساخته مد نظر داریم.

وی در تشریح تعداد پروزاهای چهارماه امسال، گفت : در چهارماهه ابتدای امسال سه هزار و ۵۲۶ پرواز در فرودگاه های استان هرمزگان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در این مدت۳۵۹ هزار و ۵۰۳ مسافر از طریق فرودگاههای این استان جابه جا شده که ۱۷ درصد دربخش مسافری رشد داشته ایم.

امانی نبی با اظهار اینکه ۱۶ مسیر پروازی از بندرعباس انجام می شود، ابرازداشت: بیشترین تعداد پروازها با روزانه ۳۸ سورتی پرواز رفت و برگشت در فرودگاه بین المللی بندرعباس انجام می شود.

وی اضافه کرد: تعداد پروازهای مسیر های ابوموسی، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، یزد، کیش و تبریز در ماه های گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سالیانه یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار مسافر از طریق این فرودگاه جابه‌جا می‌شوند،‌ اظهار کرد: استان هرمزگان با ۱۳ فرودگاه بیشترین میزان فرودگاه را در کشور دارد و ۱۰ شرکت فعال هواپیمای در این استان فعالیت دارند.