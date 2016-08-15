تصادف تراکتور با موتورسیکلت در بابل یک کشته داشت

مهدی غلام نیا روشن سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان وقوع تصادف بین تراکتور با موتورسیکلت را ساعت ۲۱ و ۴۷ دقیقه یکشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: این حادثه در جاده گنج افروز روستای سید کلاً گزارش شد.

روشن افزود: پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز فرماندهی اورژانس ۱۱۵ بابل تکنسین‌های پایگاه هلیدشت را به محل حادثه اعزام کرد و در این حادثه متأسفانه جوان ۱۸ ساله که راکب موتورسیکلت بود به علت شدت جراحات و خونریزی در دم جان سپرد.

وی اظهار داشت: باآنکه تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ تلاش‌های فراوان برای احیا کردند ولی متأسفانه ثمری نداشت و وی را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند و تلاش‌های کادر درمانی بیمارستان هم ثمری نداشت.