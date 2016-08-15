  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۳

تصادف تراکتور با موتورسیکلت در بابل یک کشته داشت

تصادف تراکتور با موتورسیکلت در بابل یک کشته داشت

بابل - تصادف یک دستگاه تراکتور با موتورسیکلت سبب کشته شدن یک جوان ۱۸ ساله در بابل شد.

مهدی غلام نیا روشن سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان وقوع تصادف بین تراکتور با موتورسیکلت را ساعت ۲۱ و ۴۷ دقیقه یکشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: این حادثه در جاده گنج افروز روستای سید کلاً گزارش شد.

روشن افزود: پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز فرماندهی اورژانس ۱۱۵ بابل تکنسین‌های پایگاه هلیدشت را به محل حادثه اعزام کرد و در این حادثه متأسفانه جوان ۱۸ ساله که راکب موتورسیکلت بود به علت شدت جراحات و خونریزی در دم جان سپرد.

وی اظهار داشت: باآنکه تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ تلاش‌های فراوان برای احیا کردند ولی متأسفانه ثمری نداشت و وی را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند و تلاش‌های کادر درمانی بیمارستان هم ثمری نداشت.

کد مطلب 3741546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها