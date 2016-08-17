به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرنژاد بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد پروژه هزار و ۲۶۴ مورد مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبلی است و مابقی از سال ۹۲ آغاز شده است.

وی به تزریق ۱۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های عمرانی از سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در هفته دولت سال جاری ۴۰۰ پروژه با پنج هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با تأکید به اینکه این پروژه‌ها در حوزه سدسازی، آب، گاز و بهسازی و آسفالت راه‌های اصلی و فرعی است، اضافه کرد: اعتبارات عمرانی سال جاری هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است که در شورای برنامه‌ریزی استان به تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری در بین شهرستان‌ها توزیع شده است.

آذرنژاد اعتبارات هزینه‌ای سال جاری استان را هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: از این میزان نیز ۵۸۰ میلیارد ریال در چهارماهه نخست سال جاری تخصیص ‌یافته است.

وی با بیان اینکه جمع اعتبارات عمرانی سال گذشته استان ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بود، یادآور شد: از کل این میزان اعتبار تخصیص شش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و پرداختی شش هزار و ۲۹۰ میلیارد ریالی را تجربه کردیم.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل در خصوص وضعیت پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور به اردبیل ادامه داد: کل پروژه‌ها ۷۶ مورد است که سال گذشته سه هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال تخصیص یافت و عملاً ۸۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.